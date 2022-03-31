السياحة: بدء تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بمعبدى كوم أمبو وإدفو بأسوان

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة السياحة والآثار فى تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بمعبدى كوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان، ليصل بذلك عدد المتاحف والمواقع الأثرية التى تم تشغيل المنظومة بها إلى 17 متحف وموقع أثرى بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان ومدينتى شرم الشيخ والغردقة.





يأتى ذلك فى إطار مشروع منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية الذى تنفذه الوزارة والذى يستهدف 30 متحف وموقع أثرى مفتوحين للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك كمرحلة أولى. وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى أن تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بمعبدى كوم أمبو وأدفو يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى. ولفت إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى استبدال التذاكر الورقية بتذاكر حديثة تحمل QR Code وتستخدم لمرة واحدة فقط والتى يمكن شرائها باستخدام كروت الإئتمان المختلفة ومراجعتها فى الدخول باستخدام بوابات إلكترونية أو قارئ يدوى. وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من تشغيل منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية فى المواقع المستهدفة نهاية هذا العام. ومن جانبه، أضاف الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، أنه مع بدء تشغيل نظام التذاكر الالكترونية بمعبدى كوم أمبو وإدفو، يصل بذلك عدد المتاحف والمواقع الأثرية التى تم تشغيل هذه المنظومة بها بمحافظة أسوان إلى 6 مواقع لتشمل كل من معابد أبو سمبل وفيلة، ومنطقة المسلة الناقصة، ومتحف النوبة بأسوان، ومعبدى كوم أمبو وإدفو.

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