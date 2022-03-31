/689560/مصطفى-بكري يجب-تدخل-الحكومة-بشكل-سريع-لاصدار-اشتراطات-البناء

قال الاعلامي مصطفى بكري انه يجب ان نشعر بنبض المواطنين وبمعاناتهم، مثلما يفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج

وتابع الاعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق واسرار المذاع على فضائية صدى البلد :" مش عايزين نكرر اخطاء سابقة، محدش بيكره البلد وخدوا اراء الناس الصالح منها وتخلو عن الطالح".

قانون جديد للبناء لانهاء معاناة المواطنين

واستكمل الإعلامي مصطفى بكري انه يجب على الحكومة ان تصدر قانون جديد للبناء لأن الناس في معاناة بسبب هذا الامر".

الزيادات في الاسعار غير مبررة

واستطرد الاعلامي مصطفى بكري:" الزيادات في الاسعار غير مبررة حيث أن طن الحديد وصل إلى 22 ألف والأسمنت تجاوز الـ 1000 جنيه على الرغم انه يخرج من الدولة ”.

واستكمل:" الناس قاعدة في بيوتها لان مهنة البناء بها اكثر من 50 مهنة ، وهذا الامر يتطلب اجراءات عاجلة من الحكومة بشأن اصدار اشتراطات البناء ".