/689558/القومي-للبحوث-تعلن-عن-ظواهر-فلكية-غريبة-تظهر-فى-مصر-خلال-شهر-رمضان

أصدر المعهد القومى للبحوث بياناً قال فيه، أنم مصر تنتظر عدداً من الظواهر الفلكية خلال شهر رمضان الكريم، وجاء على رأسها ظاهرة «شهب القيثارة»، فضلاً عن “القمر الوردى”، وأوضح البيان أن تلك الظواهر يشهدها العالم العربي أجمع وليس جمهورية مصر العربية فقط.

وأشار أستاذ الفلك فى معهد البحوث الفلكية الدكتور أشرف تادرس، إلى أن ظاهرة “القمر المضئ” أولى الظواهر الفلكية الغريبة التى تشهدها مصر، لافتاً إلى أن تلك الظاهرة ستبدأ من الغد، موضحاً أنه لن يظهر القمر فى سماء مصر غداً طوال ساعات الليل، وصرح أيضاً أن تلك الظواهر تسهم بشكل بعيد فى الكشف عن هلال رمضان، وكذلك رصد الكوكبات البعيدة والمجرات النجمية.

وأوضح أستاذ الفلك بمجمع البحوث أن ذروة انتشار تلك الظواهر ستكون منتصف شهر رمضان، تزامنا من مرحلة اتمام البدر، موضحاً أن أبرز تلك الظواهر وقتئذ تسمى “ القمر الوردى”، كما أعلن أيضاً عن انتشار ظاهرة “شهب القيثارة”، والمحتمل ظهورها فى أخر أيام الشهر الكريم، والتى تصل عدد الشهب بها إلى 20 شهباً فى الساعة، موضحاً أنه من الممكن رؤية تلك الشهب بالعين المجردة.

الأوقاف تعلن صلاة التروايح داخل الحسين أول أيام رمضان

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سير أعمال التطوير العظيمة التي تتم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، و التي تعد نقلة حضارية ليس للمسجد وحده ، بل للمسجد وساحته ومحيطه والمنطقة بأكملها.

ويتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمام سيادته بتطوير مساجد آل البيت ، وتوجيه سيادته بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل ، وهو ما تم وتحقق بفضل الله تعالى تحت إشراف كامل ودقيق للهيئة الهندسية بقواتنا المسلحة الباسلة ، وبأعلى المقاييس العالمية ، وبتنفيذ كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال ، مما يستوجب تقديم الشكر لها ولكل من أسهم في إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرفة .