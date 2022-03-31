مسلسل الظل يعيد إليسا إلى غناء تترات المسلسلات

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دوت الخليج تكشف تفاصيل تتر مسلسل الظل

تتر مسلسل الظل

تشارك الفنانة إليسا ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال غنائها تتر المسلسل السوري "ظل" ، للفنان جمال سليمان وتحمل الأغنية اسم "ضماير".

أغنية ضماير لـ إليسا من كلمات الشاعر أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتعاونت خلاله مع الموزع عادل حقي، والأغنية من إنتاج حمدي بدر. يشار أن مسلسل الظل يعيد إليسا لغناء تترات المسلسلات مرة أخرى، حيث ابتعدت مؤخرًا عن غناء التترات، ويجمع مسلسل "ظل" في بطولته مجموعة من أبرز الفنانين السوريين واللبنانين على رأسهم جمال سليمان، بالإضافة إلى يوسف الخال، كنده حنا، جهاد سعد، مي سحاب، دارينا الجندي ووسام فارس، عبد المنعم عمايري، جيسي عبدو، بياريت قطريب، إيلي متري، أنجو ريحان، وآخرين والمسلسل من تأليف الثلاثي محمد إدريس، وسيف رضا حامد وزهير الملا، والإخراج لـ محمود كامل، وإنتاج مفيد الرفاعي.

تفاصيل مسلسل الظل

وفيما يخص قصة مسلسل “الظل” لـ جمال سليمان تنتمي للدراما الاجتماعية، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قناة سوريا دراما، وذلك أول يوم في رمضان 2022، والعمل من محمود كامل.

يشار أن أحداث مسلسل ظل تدور حول رجل يبلغ عمره في الخمسينات يملك موهبة كبيرة في مجال الأزياء كما حصد على شهرة واسعة في هذا المجال تتوافد إليه كافة السيدات لخبرته الكبيرة.

ويظهر هذا الرجل الذي يجسد شخصيته جمال سليمان يعيش في ظروف قاسية ومشكلات من الماضي، ويحاول بكل جهده حل هذه المشكلات بمساعدة المقربين له، وتتوالى الأحداث بين التشويق والإثارة حيث يناقش قضية من أهم القضايا الإجتماعية.

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ويشار أن آخر ظهور للفنانة إليسا كان بحفل زفاف ابنة الفنانة أصالة وهي شام الذهبي وأشعلت إليسا الأجواء بلقطات في الفرح جمعتها لصديقتها الفنانة أصالة والفنان تامر حسني حيث ظهرت تغازل الشاعر فائق حسن زوج الفنانة أصالة وأهدت العروس باقة الورد للفنانة إليسا.