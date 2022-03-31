/689557/مصطفى-بكري-الرئيس-السيسي-يسابق-الزمن-في-العمل-ومنتظرين-تعديلات-وزارية

قال الاعلامي مصطفى بكري ان الرئيس السيسي يتحمل الكثير والكثير أثناء قيادته البلاد مضيفا:" كنا تواقين لرجل مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على ادارة زمام البلاد من اجل انقاذ مصر قبل سقوطها في الهاوية".

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وتابع بكري خلال تقديمه برنامج حقائق واسرار المذاع على قناة صدى البلد، أننا في حاجة اجراء تعديلات وزارية مضيفا:" ليس كل الوزراء يقوموا بالعمل مثل الرئيطس السيسي وفي ناس عايزة تمشي لأن في أماكن مافيهاش شغل ومنتظرين التعديل الوزاري".

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يسابق الزمن في العمل ومنتظرين تعديلات وزارية

واستطرد الإعلامي مصطفى بكري ان الرئيس السيسي يسابق الزمن بشكل غير عادي من أجل النهوض بالبلد، والذي يسعى عدد من الناس سقوطه الى الهاوية واستغلال الظروف الحالية في تحقيق أهدافهم.

وتابع:” احنا بلد لما بنتوحد نستطيع ان نقهر المستحيل، ويجب على الجميع التكاتف من اجل تجاوز هذه المرحلة”.

الجيش المصري حافظ على النظام

واستشهد بكري بحديث الرئيس السيسي:” الرئيس السيسي قال في 2013 الجيش المصري نار على من يقترب منه ولكنه ليس كذلك مع شعبه”.

وتابع بكري:” الجيش المصري حافظ على النظام ومصر كانت ضائعة والبلج كانت امام حرب اهلية أيام حكم الأخوان”.