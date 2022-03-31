/689556/الداخلية-تعلن-مواعيد-العمل-بقسم-المرور-والتراخيص-خلال-شهر-رمضان

أعلنت وزارة الداخلية عن مواعيد العمل بوحدات أقسام المرور ولاتراخيص العامة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك فى بيان لها اليوم، وتضمن البيان مواعيد العمل الرسمية داخل أقسام التراخيص والمرور على مستوى الجمهورية.

ويبدأ العمل بأقثسام المرور من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، كما ذكر البيان أيضاً استمرار العمل داخل أقسام التراخيص حتى الانتهاء من أخر ترخيص للمواطنين، وذلك طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس.

استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان

تحدث علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، على توفير الدولة منافذ من اجل توفير السلع للمواطنين، منوها انه تم إنشاء مايقارب من 8 أو 9 معارض داخل كل محافظة، تحدث علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، على توفير الدولة منافذ من اجل توفير السلع للمواطنين، منوها انه تم إنشاء مايقارب من 8 أو 9 معارض داخل كل محافظة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه عبر برنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي ، منوها ان هذا الامر ياتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف أنه تم إنشاء أكثر 7700 منفذ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى افتتاح أكثر من 200 فرع داخل السلاسل التجارية، مشيرا الى ان هناك عدة مبادرات لتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

200 قافلة متجولة لتوزيع كراتين رمضان

واكمل علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية انه يوجد أكثر من 200 قافلة متجولة، تجوب القرى والنجوع، من أجل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

ووأوضح انه يتم السعي بشأن توفير المعارض طوال العام وخلال المناسبات، منوها انه يوجد رصيد من السلع الغذائية يكفي حتى 5 أشهر ونصف، كما أن القطاع الخاص لديه احتياطي يكفي لـ 3 أشهر.

وشهدت محافظات مصر إفتتاح عدداً من معارض “أهلا رمضان” لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، ونجحت تلك المعارض فى مواجهة ارتفاع أسعار السلع، حيث قامت بتوفير السلع الغذائية بنسب خصم بلغت 30% والتى شهدت اقبال كثيف من قبل المواطنين.