/689555/خاص-وليد-منصور-ينفي-اتهامات-الموسيقيين-ضده-ويؤكد-الحفل-كان-لجدل-وعزيز-مرقه-وتم-سداده

نفي المنتج ومنظم الحفلات الشهير وليد منصور ما تداولته نقابة المهن الموسيقية في بيانها الذي أصدرته منذ قليل تتهم من خلاله المنتج وليد بامتناعه عن سداد رسوم حفل المطرب الشاب خالد الذي أقيم في يوم 11 من شهر مارس المنقضي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول رد من وليد منصور على بيان نقابة المهن الموسيقية

قال وليد منصور في تصريح خاص لموقع دوت الخليج، مؤكدا أن كلام نقابة المهن الموسيقية ليس به أساس من الصحة: «اولا مفيش حفل شاب خالد يوم ١١ كلام كله غلط الحفل كان لجدل وعزيز مرقه وتم سداد الرسوم، مش اي حاجه يا جماعة تنزل، أنا تعبت».

ودعم وليد منصور حديثة بوصل أثبت به صحة كلامه ليؤكد من خلاله أن الحفل كان لفريق جدا وعزيز مرقه وأنه قام بسداده رسم الحفل بالفعل.

بيان نقابة المهن الموسيقية ضد وليد منصور

هذا وجاء بيان نقابة المهن الموسيقية على النحو الآتي:في إطار جهود نقابة المهن الموسيقية في تطبيق القانون والحفاظ علي حقوق أعضاء الجمعية العمومية الخدمية والإجتماعية من خلال تحصيل الرسم النسبي المقرر قانونآ

وحيث امتنعت شركة تالنت ويرأسها المتعهد وليد منصور عن سداد الرسم النسبي عن الحفل المقام يوم الجمعه ٢٠٢٢/٣/١١ بحديقة فاملي بارك بالتجمع بالقاهره رغم مطالبته المتكرره ورفضه سداد قيمة الرسم النسبي عن الحفل.

اجراءات النقابة ضد المنتج وليد منصور

وتابع بيان النقابة معلنا عن إجراءاتها ضد وليد منصور : أولا منع التعامل شركة تالنت ويحظر علي أعضاء النقابة عاملين ومنتسبين أو مصرح لهم مخالفة قرار نقابة المهن الموسيقية

ثانيآ تخطر جميع الجهات والأماكن المعنية بهذا الأمر حتي التصرف وصدور قرار آخر أو إستمرار الوقف.

إحالة المنتج وليد منصور للتحقيق

واضاف البيان: كما يتم استدعاء المتعهد وليد منصور من قبل النقابة وسؤاله في مخالفته فيما نسب إليه بعدم سداد باقي مستحقات الشاب خالد الجزائري عن حفل بالقاهره رغم التزام المطرب بكامل التزامه وذلك حسبما ورد بمذكره تقدم بها وكيله القانوني للنقابه.

يذكر أن آخر أعمال المنتج وليد منصور هي أغنية في الا لا لا مع المطربة المتألقة ساندي وتم طرحها في الأيام القليلة الماضية.