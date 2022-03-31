الرئيس التونسى قيس سعيد يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية

وهنأ الرئيس التونسي، الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب المصري نعمة الأمن والاستقرار.

وأعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس التونسي على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لتونس وشعبها كل التقدم والاستقرار والازدهار.