وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بمساجد آل البيت

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت بكل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في شهر رمضان المبارك.
وأكد وزير الأوقاف ،في بيان اليوم /الخميس/، أن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك يوم الثامن من أبريل المقبل ستقام في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، كما ستقام صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه بعد غد /السبت/، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل.
كان وزير الأوقاف قد تفقد اليوم سير أعمال التطوير الكبيرة التي تتم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، والتي تعد نقلة حضارية ليس للمسجد وحده، بل للمسجد وساحته ومحيطه والمنطقة بأكملها.
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