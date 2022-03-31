الأرصاد : ارتفاع جديد فى درجات الحرارة من الغد

قالت الدكتورة منار غانم، العضو الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد من غد الجمعة ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، وتسجل درجة الحرارة أول أيام رمضان 36 درجة.

وأضافت العضو الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن البلاد خلال الأسبوع الحالى تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، بدءا من الغد ، وسيستمر على مدار الأسبوع الأول من رمضان.

ولفتت إلى أنه بعد أعياد شم النسيم من الممكن أن يتم ارتداء الملابس الصيفية، ولكن خلال الأيام المقبلة سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة بالنهار، وانخفاض بالليل.

وبعد تحذيرات الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة في شهر رمضان، إليك عدد من النصائح لتقليل حرارة الجسم.

يمكن أن يساعد شرب السوائل الباردة في تقليل حرارة الجسم، وإليك 6 نصائح لتقليل حرارة الجسم، يقدمها موقع “مايو كلينك” .

1. تناول السوائل الباردة

يمكن أن يساعد تناول السوائل الباردة، مثل الماء أو الشاي المثلج، في تقليل درجة حرارة الجسم عن طريق تبريد الجسم داخليًا.

يمكن للأشخاص تقليل درجة حرارة أجسامهم عن طريق الانتقال إلى منطقة ذات درجة حرارة خارجية أكثر برودة، ويمكن للاستحمام بماء فاتر أن يقلل من درجة حرارة الجسم.

2. وضع الماء البارد على النقاط الرئيسية في الجسم

يمكن أن يؤدي تطبيق الماء البارد أو الثلج على نقاط استراتيجية بالجسم مثل الرسغين والرقبة والصدر إلى خفض درجة حرارة الدم الذي يمر عبر هذه الأوردة بسرعة، مما يسمح للجسم أن يشعر بالبرودة.

3. تحرك أقل

يطلق الجسم الحرارة عندما يتحرك، وفي درجات الحرارة المرتفعة، من المرجح أن يشعر الشخص بدرجة أقل من الحرارة إذا تجنب التمرينات الشاقة.

4. ارتداء ملابس أخف وزنا

تمر الحرارة بسهولة عبر بعض الأقمشة أكثر من غيرها، وتسمح الأقمشة الطبيعية، مثل القطن والكتان، للحرارة بالهروب من الجسم بسهولة أكبر من الأقمشة الاصطناعية، مثل الأكريليك والنايلون.

5. تناول مكملات تنظم حرارة الجسم

اعتمادًا على سبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، قد يساعد تناول بعض المكملات في تنظيم حرارة الجسم مثل زيت زهرة الربيع المسائية، والتي تقلل شدة الهبات الساخنة لدى الأشخاص الذين يمرون بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث أو انقطاع الطمث.

6- تقليل التعرض المفرط للشمس أو الحرارة

قد يتعرض الشخص لضربة شمس إذا قضى وقتًا طويلاً في الشمس.

يمكن أن يؤدي قضاء الكثير من الوقت في الشمس إلى زيادة حرارة الجسم أو حتى الإصابة بضربة الشمس، والتي يسميها بعض الناس ضربة شمس.

الأطفال وكبار السن معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بضربة الشمس.

يمكن أن يؤدي الجفاف الناتج عن قضاء الكثير من الوقت في الشمس إلى زيادة حرارة الجسم، لذلك، من المهم شرب الكثير من السوائل والراحة بعد التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة أو التعرض للحرارة.

تشمل أعراض التشنج الحراري ما يلي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم.دوخة.آلام العضلات أو تصلبها.

ويتطلب الإرهاق الحراري رعاية طبية إذا استمرت الأعراض لأكثر من ساعة أو ساءت بمرور الوقت، بالإضافة إلى أعراض التشنج الحراري ، قد يعاني الشخص من:

التقيؤ.الصداع.انخفاض التركيز أو ضعف الحكم.

تعتبر ضربة الشمس خطيرة للغاية وتتطلب رعاية طبية في المستشفى.

تشمل أعراض ضربة الشمس أعراض التشنج الحراري بالإضافة إلى:

النوبات.صعوبة في الحفاظ على الوعي.تليف كبدى.