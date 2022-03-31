عاجل.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسى

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
وقد هنأ الرئيس التونسى، الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على الشعب المصرى نعمة الأمن والاستقرار.
وقد أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس التونسى على هذه اللفتة الأخوية، متمنيا لتونس وشعبها كل التقدم والاستقرار والازدهار.
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