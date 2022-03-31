سفير مصر بأمريكا يستضيف حفل استقبال لبعثة طرق الأبواب لواشنطن

جدة - نرمين السيد - استضاف سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، معتز زهران، حفل استقبال بدار السكن المصرى لبعثة "طرق الأبواب" لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، التى بدأت زيارة إلى واشنطن فى 28 مارس وتنتهى اليوم الخميس، برئاسة طارق توفيق رئيس الغرفة.





وشارك فى الحفل أعضاء من الكونجرس الأمريكى بمجلسى الشيوخ والنواب، ومسئولين من وزارة الخارجية الأمريكية ورؤساء بعض مراكز الفكر بواشنطن. وتهدف زيارة البعثة إلى دعم التواصل مع مؤسسات الأعمال والشركات الأمريكية والكونجرس لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة. وأكد السفير زهران، فى كلمة ألقاها خلال المناسبة، على أهمية الدور الذى تضطلع به البعثة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأهمية استغلال الفرص الواعدة المتاحة لدعم الاستثمار الأمريكى المباشر فى مصر أخذا فى الاعتبار النهضة الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية الضخمة التى تشهدها البلاد. ونوه السفير زهران إلى أن العام الجارى يعد استثنائيا فى العلاقات الثنائية، إذ تحتفل مصر والولايات المتحدة بمرور 100 عام على تدشين علاقات دبلوماسية بين الدولتين، مبرزا التطور اللافت فى العلاقات مؤخرا، الذى عكسه الحوار الاستراتيجى بين البلدين فى شهر نوفمبر الماضى.

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