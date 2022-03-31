وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بمساجد آل البيت

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبى آل البيت بكل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، ليكون جاهزا لأداء الشعائر فى شهر رمضان المبارك.





وأكد وزير الأوقاف،فى بيان اليوم الخميس، أن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك يوم الثامن من أبريل المقبل ستقام فى مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، كما ستقام صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه بعد غد السبت، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل.

كان وزير الأوقاف قد تفقد اليوم سير أعمال التطوير الكبيرة التى تتم بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، والتى تعد نقلة حضارية ليس للمسجد وحده، بل للمسجد وساحته ومحيطه والمنطقة بأكملها.