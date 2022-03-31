محافظة بورسعيد تتسلم طنين من لحوم صكوك الإطعام

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم الخميس، أن المحافظة استلمت طنين من لحوم صكوك الإطعام، وذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى هذا الشأن.





وأكد المحافظ، فى بيان، أنه سيتم إيصال صكوك الإطعام إلى مستحقيها فى منازلهم، وستكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم، مثمنا جهود وزارة الأوقاف فى توزيع صكوك الإطعام سواء كانت لحوم أو سلع غذائية متنوعة على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

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