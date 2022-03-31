الشباب والرياضة تختتم فعاليات الملتقى العام التثقيفى لطلاب جامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى، فعاليات الملتقى العام التثقيفى لطلاب جامعة الأزهر، تحت شعار "لازم نفهم.. إنجازات مصرية على أرض الواقع مع انطلاق الجمهورية الجديدة"، الذى نفذته الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتعاون مع جامعة الأزهر، خلال الفترة من 27 حتى 31 مارس الجارى بالمدينة الشبابية بالغردقة.





وتضمنت فعاليات الختام محاضرة بعنوان "معالم المنهج الأزهرى"، ألقاها الدكتور عاصم عبد القادر، مدرس اللغويات بكلية اللغة العربية بالمنصورة، واستعرض خلالها معالم المنهج الأزهرى وأهميته فى فهم الواقع المعاصر، متناولا آليات فهم النصوص الشرعية ومراعاة الواقع المتغير، بالإضافة إلى مناقشة مقاصد الشرع ودورها فى الحفاظ على الأمن الفكرى. وتخللت الفعاليات استكمال ورش العمل الذاتية التفاعلية بين الطلاب المشاركين حول مهارات العرض والتقديم، والتواصل الفعال، وتطوير الذات منها: طريقة التعامل مع الضغوط النفسية، وتعلم اللغة الإنجليزية، وكتابة السيرة الذاتية، والقانون فى حياتنا، وأساسيات التصوير. فيما تم تنظيم حفل تكريم وتسليم الشهادات للطلاب المتميزين المشاركين بالملتقى. يذكر أن الملتقى تنظمه الوزارة للعام السابع على التوالى، ضمن سلسلة الملتقيات التثقيفية لطلاب جامعة الأزهر تحت عنوان "لازم نفهم"، بالتعاون مع جامعة الأزهر.

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