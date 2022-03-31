/689509/هل-هلاله-ميعاد-استطلاع-هلال-شهر-رمضان-2022

ميعاد استطلاع هلال شهر رمضان 2022.. يتسائل العديد من المواطنين عن معرفة ميعاد استطلاع هلال شهر رمضان 2022 وذلك بعد ان اعلنت عنه دار الإفتاء حيث اوضحت انه سوف يكون مساء غد الجمعة.

دوت الخليج

وتختلف رؤية الاهلى في بعض الدول من مكان لاخر، حيث أن منهجية دار الإفتاء فى استطلاع هلال الشهور العربية ومنها شهر رمضان، مختلفة لذلك نتيجة اختلاف المطالع بينها.

ميعاد استطلاع هلال شهر رمضان 2022 في مصر

ومن المواضيع الهامة التي شغلت أذهان عدد من المواطنين هي معرفة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع الاول من شهر رمضان، والذي يحل علينا بعد ايام قليلة حيث وفقا لما اشارت اليه التوقعات والدراسات حيث أن موعده بعد يومين بدءا من اليوم.

وتعد معرفة المدة المتبقية على شهر رمضان الفضيل ضمن الامور المشوقة للمسلمين اجمعين، وذلك بكافة بقاع الارض لكونهم في صدد الترقب لهذا الشهر الفضيل والذي خصه الله عز وجل بعبادة الصيام.

موعد شهر رمضان المبارك فلكيا 2022

ويأتي أول يوم رمضان وفق ما اعنته التوقعات يوم 2 ابريل من الشهر القادم، وفي هذا اليوم توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلاله والذي يتزامن قدومه مع بدايات فصل الربيع، حيث ارتفاع درجات الحرارة بمقدمته مقارنة بالايام العادية.

ونرصد في لتقرير التالي درجات الحرارة اول يوم رمضان الموافق 2 ابريل من :

القاهرة: العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

الوجه البحرى: العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية الشرقية: ووسط سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة الصغرى 19 درجة

اقرأ ايضا: رئيس الوزراء: الدولة تشجع الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات والحكومة تعمل على تذليل الصعاب لجذب الاستثمارات

درجات الحرارة اليوم الخميس

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

القاهرة: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة