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/689553/الأوقاف-أداء-صلاة-الجمعة-الأولى-من-رمضان-في-مسجد-الإمام-الحسين-والتروايح-السبت
تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سير أعمال التطوير العظيمة التي تتم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، و التي تعد نقلة حضارية ليس للمسجد وحده ، بل للمسجد وساحته ومحيطه والمنطقة بأكملها.
دوت الخليج
ويتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمام سيادته بتطوير مساجد آل البيت ، وتوجيه سيادته بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل ، وهو ما تم وتحقق بفضل الله تعالى تحت إشراف كامل ودقيق للهيئة الهندسية بقواتنا المسلحة الباسلة ، وبأعلى المقاييس العالمية ، وبتنفيذ كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال ، مما يستوجب تقديم الشكر لها ولكل من أسهم في إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرفة .
الأوقاف: أداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في مسجد الإمام الحسين.. والتروايح السبت
ويؤكد وزير الأوقاف بأن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم يوم الثامن من أبريل ٢٠٢٢ م ستقام بإذن الله تعالى في مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، كما ستقام بإذن الله تعالى صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه يوم السبت القادم الثاني من أبريل بإذن الله تعالى ، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده بإذن الله تعالى .
جهود الدولة في تطوير مسجد الحسين
وتابع:” نسأل الله العلي العظيم أن يجزي سيادة الرئيس عن هذا العمل العظيم خير الجزاء ، وأن يجزي كل من بذلوا هذا الجهد العظيم مواصلين الليل بالنهار لإنجاز مهمة تطوير المسجد على أحسن وجه وأبهى صورة خير الجزاء ، وأن يبلغنا والجميع رمضان بكل خير ، وأن يجعله شهرًا مباركًا على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين .
الأوقاف: أداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في مسجد الإمام الحسين.. والتروايح السبت
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