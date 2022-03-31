/689551/الموسيقيين-تصدر-بيان-شديد-اللهجة-ضد-وليد-منصور-وتحيله-للتحقيق-تفاصيل

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بيان شديد اللهجة ضد المنتج وليد منصور بسبب امتناعه عن سداد بعض الرسوم النسبية بشأن حفله المقام يوم الجمعة الموافق 11 من شهر مارس.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير بيان نقابة المهن الموسيقية ضد المنتج وليد منصور

وجاء بيان نقابة المهن الموسيقية على النحو الآتي:في إطار جهود نقابة المهن الموسيقية في تطبيق القانون والحفاظ علي حقوق أعضاء الجمعية العمومية الخدمية والإجتماعية من خلال تحصيل الرسم النسبي المقرر قانونآ

وحيث امتنعت شركة تالنت ويرأسها المتعهد وليد منصور عن سداد الرسم النسبي عن الحفل المقام يوم الجمعه ٢٠٢٢/٣/١١ بحديقة فاملي بارك بالتجمع بالقاهره رغم مطالبته المتكرره ورفضه سداد قيمة الرسم النسبي عن الحفل.

اجراءات النقابة ضد المنتج وليد منصور

وتابع بيان النقابة معلنا عن إجراءاتها ضد وليد منصور : أولا منع التعامل شركة تالنت ويحظر علي أعضاء النقابة عاملين ومنتسبين أو مصرح لهم مخالفة قرار نقابة المهن الموسيقية

ثانيآ تخطر جميع الجهات والأماكن المعنية بهذا الأمر حتي التصرف وصدور قرار آخر أو إستمرار الوقف.

استدعاء وليد منصور للتحقيق

واضاف البيان: ويتم استدعاء المتعهد وليد منصور من قبل النقابة وسؤاله في مخالفته فيما نسب إليه بعدم سداد باقي مستحقات الشاب خالد الجزائري عن حفل بالقاهره رغم التزام المطرب بكامل التزامه وذلك حسبما ورد بمذكره تقدم بها وكيله القانوني للنقابه.

آخر أعمال وليد منصور

جدير بالذكر أنه آخر أعمال وليد منصور أغنية «في اللا لا لا» التي تسببت في نشوب أزمة قوية بين الفنانة روبي والمطربة ساندي، بعدما قامت روبي بطرح مقطع من الأغنية ثم تفاجئ الجمهور بحذفها للعمل، ثم تبين أن ساندي انتهت بالفعل من تصوير عمل يحمل نفس الكلمات ومن المقرر أن تطرحه خلال أيام، مما جعل الجمهور يتنبأ بوجود مشكلة كبيرة بين ساندي وروبي وصلت لحد الغيرة من أعمالها.

وتعد أغنية «في اللا لا» من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في أماكن وشوارع متفرقة في فرنسا.