"اللهم أعده علينا سنوات عديدة".. رسائل تهنئة شهر رمضان 2022

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رسائل تهنئة شهر رمضان 2022.. مع اقتراب شهر رمضان المعظم يتطلع العديد من الماوطنين لمعرفة رسائل تهنئة شهر رمضان 2022 من اجل ارسالها للاصدقاء والاحباب في هذا الشهر المبارك الذي خصه الله عز وجل بالذكر والطاعة والتقرب اليه.

دوت الخليج

ونقدم لكم في السطور التالية اجمل رسائل التهنئة المتعلقة بشهر رمضان المبارك والذي يتم ارسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تويتر انسجرام ، من اجل دعم المودة ورسائل الاخاء بين جميع المسلمين .

وجاءت ابرز هذه الرسائل:

رسائل تهنئة شهر رمضان 2022 للأهل والأصدقاء

اليوم عندنا عيد بقدومك يا رمضان الخير، صفحة من حياتنا، تبدأ من جديد

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك، فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم

مع اقتراب استطلاع هلال شهر رمضان.. كل عام وأنتم بخير

استعدوا للسحور.. رمضان كريم على الجميع

رمضان على الأبواب.. استعدوا الطاعات والأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله.. كل عام وأنتم بخير

خلاص يا عسول رمضان على وصول .. كلسنة وانتم طيبين

وتجدر الاشارة الى ان حزب مستقبل وطن، قام بتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بكافة انحاء الجمهورية، وذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة المصرية بشأن تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومجابة ارتفاع الاسعار في ظل الازمات الحالية التي يشهدها العالم.

وجاءت هذه الفعاليات متمثلة في توفير سيارات متنقلة وثابتة لتنتشر في القري والنجوع بالمراكز، اضافة الى توزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الفقيرة ، ويواصل إقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، من اجل الاستعداد شهر رمضان الكريم، كما يتم العمل مواجهة جشع التجار، وتنظيم قوافل طبية للكشف عن أمراض العيون بالمجان.

امساكبة شهر رمضان

هذا وتصدرت التساؤلات خلال هذه الأيام المباركة، عن معرفة امساكية شهر رمضان، والذي يولد د هلاله بعد حدوث الاقتران، و وذلك غدا الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم رؤية الهلال.