/689548/قرارات-أمريكية-جديدة-للسيطرة-على-أسعار-النفط-فى-العالم

قرر الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم، سحب مليون برميل نفط يومياً، وذلك من المخزون الاستراتيجي لمدة تقترب من 6 أشهر، فى محاولة للسيطرة على أسعار النفط فى الأسواق العالمية وتخفيض أسعاره.

وقال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يستعد للإعلان عن القرار فى وقت قريب، كما أكدت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن جو بايدن يحاول السيطرة على أسعار الطاقة والتى ارتفعت كثيراً تزامناً مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات دولية على روسيا بسبب الاعتداءات التى شنتها القوات الروسية على أوكرانيا، وذكرت الوكالة أيضاً أن الولايات المتحدة الأمريكية تعانى هذه الفترة من التضخم غير المسبوق، كما أوضحت فى تقاريرها أن تلك الخطوة جاءت فى محاولة البيت الأبيض لمواجهة الأزمة التى لم تشهدها أمريكا منذ 60 عام.

تجدر الاشارة إلى أن الرئيس الأوكراني قد تحدث على التعهدات التي اطلقتها الدولة الروسية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، لافتاً إلى انه لا يصدقها والتي جاءت متعلقة بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، وأضاف رئيس أوكرانيا أن هناك استعدادات لخوض عددالً من المعارك شرق البلاد لمواجهة القوات الروسية

الرئيس الأوكراني: لا أصدق تعهدات روسيا بتقليص عملياتها العسكرية في بلادي

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ”نحن لا نصدق أحدا، ولا حتى أي جملة جميلة“، موضحاً أن قوات روسيا أعادت انتشار قواتها استعداداً للهجوم على دونباس

وتابع قائلاً ”لن نتخلى عن أي شيء. سنقاتل من أجل كل شبر من أرضنا“.

حظر رسو السفن الروسية

وأكد الرئيس الأوكراني أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قد وعده بـ 500 مليون دولار، كما طالب أيضاً بحظر السفن الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان أي انسحاب تنفذه القوات الروسية من أي منطقة في أوكرانيا هو نتيجة عمل المدافعين عنا، وعن محادثات السلام، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنها ”مستمرة لكن في الوقت الحالي ليس هناك سوى كلام فقط، لا يوجد شيء ملموس“.