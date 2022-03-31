/689547/أحمد-عبيه-بعد-مشاركة-العلميين-باجتماعات-صحة-النواب-بشأن-التكليف-تأكيد-علي-أننا-شركاء-في-القطاع-الصحي

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الإسبوع الجارى عقد موسع لعدة اجتماعات من جان لجنة الصحة برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم بشأن تكليف أعضاء القطاع الصحي،بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

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جاء ذلك بحضور ممثلى نقابة العلميين، ونقابة الأطباء و الصيادله والأسنان و العلميين و التمريض و العلاج الطبيعي و البيطرين، حيث شكل شكل الممثل القانوني لنقابه العلميين وفد لتمثيل النقابه في الجلسه تكون من د. صلاح النادي، من اللجنه النقابيه العامه و أحمد عبيه رئيس فرع الدقهليه و د خالد مجدي عضو لجنه المنوفيه.

بدأت الجلسه بكلمه لرئيس اللجنه رحب بالحضور و أكد أن الجميع معنيين بصحه المواطن المصري، وأعطي الكلمه رئيس اللجنه للوفود وكانت بالترتيب من نقيب الأطباء ثم الأسنان ثم العلميين ثم البيطرين ثم العلاج الطبيعي ثم الصيادله ثم استمعوا لاراء واقتراحات النواب.

ممثل العلميين د. صلاحً النادي أكدت علي أحقيه العلميين في الأنضمام لمجلس الصحه المصري كحق أصيل لا مساس به، وعقب رئيس اللجنه أن لجنه الصحه علي قناعه كامله بأحقيه اللجنه وأكد ان مضبطه جلسات اللجان كانت تثبت موافقه كافه أعضاء اللجنه علي إضافه العلميين لمشروع القانون ولكن ممثل الحكومه كان له رأي دستوري مخالف وطالب أن تتضمن اللائحه التنفيذيه العلميين وأكد أن اللجنه التشريعيه التي تمت في اواخر يناير الماضي في وزاره العدل كانت بدايه لإضافه العلميين

أحمد عبيه بعد مشاركة العلميين باجتماعات صحة النواب بشأن التكليف: تأكيد علي أننا شركاء في القطاع الصحي

وأكد وزير الصحه علي نفس المعني في الجلسه وبعد ختامها في لقاء مع وفد العلميين ، فيما تحدثت النائبه د أميره صابر ( علميه ) وأكدت علي أحقيه العلميين واكدت ثقتها في دوله رئيس الوزراء ، فيما أكد رئيس اللجنه أن دعوه نقابه العلميين هي تأكيد علي أنهم شركاء في القطاع الصحي و أن اضافتهم لنص اللائحه سيصدر منه شخصيا توصيه بذلك

من ناحيته أكد د.أحمد عبيه، رئيس فرع العلميين بالدقهلية بأن دعوة العلميين لجنة الصحة تأكيد علي أننا شركاء في القطاع الصحي مؤكدا أن النقابه تتواصل ( بشكل غير مسبوق ) مع كافه مؤسسات الدوله وان هناك تفهم كامل لحقوقنا ،، وباذن الله القادم قريبا خير وأفضل.