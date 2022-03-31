/689532/بـ-زي-القبطان-كريم-قاسم-في-كواليس-مسلسل-يوتيرن

دوت الخليج يكشف شخصية كريم قاسم في مسلسل يوتيرن

شخصية كريم قاسم في مسلسل يوتيرن

وظهر الفنان كريم قاسم في الصورة التي شارك بها متابعيه وجمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرتديا زي القبطان على باخرة في البحر.

ويأتي ذلك ضمن كواليس مسلسل يوتيرن، المقرر عرضه عبر شاشة قناة cbc والحياة الفضائية ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، وكان قد أطلق كريم قاسم مؤخرًا على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بوستر شخصيته بالعمل.

ويجسد كريم قاسم خلال أحداث مسلسل يوتيرن شخصية خالد الذي يخوض صراعًا عائليًا يحاول فيه مساندة أسرته، والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة، والإنتاج لـ شركة العدل جروب.

مسلسل يوتيرن 2022

ويشارك في بطولة مسلسل يوتيرن بجانب كريم قاسم عدد من النجوم وهم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير منير، نانسي صلاح، عبير صبري، صفاء الطوخي، هلا السعيد، محمود حجازي وآخرين.

ويشار أن مسلسل يوتيرن يمثل التعاون الرمضاني الثاني الذي يجمع كريم قاسم مع الفنانة ريهام حجاج، حيث سبق وتعاونا معا ضمن أحداث مسلسل لما كنا صغيرين خلال الموسم الرمضاني قبل الماضي لعام 2020.

وفي سياق آخر، كان الفنان كريم قاسم شارك ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال تجربته الإنتاجية الأولى.

كريم قاسم في رمضان

حيث أنتج فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالدورة الأخيرة في المهرجان حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق عرض فيلم الحفرة ضمن مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

اقرأ أيضًا

نوال الزغبي مفاجأة الدورة الجديدة.. التفاصيل الكاملة لمسابقة ملكات جمال العالم 2022

وكانت أحدث أعمال الفنان كريم قاسم الدرامية حلقة بحبك موت التي تم عرضها من خلال مسلسل المشهد الأخير، عبر منصة شاهد vip حصريا وحقق العمل نجاحا كبيرًا وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في المنصة الرقمية.