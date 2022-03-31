مفاجأة.. ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في رمضان 2022.. ماذا سيقدمان؟

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دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير عمل يجمع ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في رمضان 2022

ظهرت ياسمين عبد العزيز في فيديو شاركته عبر موقع انستجرام وهي تتجهز لتصوير أحد أعمالها ليدخل عليها كريم محمود عبد العزيز ويسألها متعجبا: «ياسمين! انتي مش قولتي مش هتعملي حاجة لرمضان»، لترد ياسمين عبد العزيز بغموض، قائلة: «ومين قال إني هعمل حاجة لرمضان».

ومن هنا بدأ الجمهور يتسائل حول ما سيقدمانه الثنائى كريم محمود عبد العزيز وياسمين عبد العزيز في رمضان 2022 خاصة وأن الجمهور لم يكن يتوقع ظهور الفنان في الموسم الرمضاني هذا العام.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز فيلم «من أجل زيكو»، الذي حقق نجاح كبير خلال فترة عرضه في السينمات المصرية، وهو من بطولة منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، وهو من إخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.

أغنية الغزالة رايقة لكريم محمود عبد العزيز ومحمد أسامة

وكان قد طرح كريم محمود عبد العزيز ضمن أحداث فيلم «من أجل زيكو» أغنية الغزالة رايقة مع الطفل محمد أسامة، وجاء كلمات الأغنية على النحو الآتي:

ياليل ليل يا ليل..لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوه سايقة.. يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه..ماتقرب مني حبه لا لسه شوية حبة..طب وحياة المحبة مادام..جيت جنبي خلاص خليك

الطلبة دي لا ده قلبي.. الطلبة دي لا ده قلبي.. بيدق ورا المقسوم

الدلع له ناسه متاسسين بأساسه.. وحبيبي ده من ساسه لراسه متشرب حنان...ده ومش عينه وحده بديله يا ناس مساحته... مش واخد لسه راحته ولا حقه في المجال.. الطلبة دي لا ده قلبي .. الطبلة دي لا ده قلبي... بيدق ورا المقسوم

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة... يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه.. ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة... طب وحياة المحبة مادام جيت..خلاص خليك.