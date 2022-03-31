مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على شاشة قناة on في رمضان

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دوت الخليج تكشف مواعيد مسلسل الاختيار 3

مواعيد مسلسل الاختيار 3 في رمضان

زادت خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث عن مواعيد مسلسل الاختيار 3 المقرر عرضه عبر شاشة قناة on الفضائية يوميا طوال شهر رمضان.

وتعرض حلقات مسلسل الاختيار 3 يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً ويعاد بعدها بساعتين عبر شاشة قناة on دراما الفضائية.

برومو مسلسل الاختيار 3

وكان قد تصدر برومو مسلسل الاختيار 3 التريند بعد طرحه أمس الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاشة التلفزيون حيث شهد الكثير من المفاجآت.

ومن جانبه المؤلف هاني سرحان كان قد شارك متابعيه وجمهوره بنشره صورة جديدة من كواليس مسلسل الاختيار 3 تجمعه بأبطال مسلسل الاختيار 3 وهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا.

قنوات عرض مسلسل الاختيار 3

ومن المقرر عرض مسلسل الاختيار الجزء الثالث أيضًا عبر منصة WATCH IT الرقمية ومؤخرًا بدأ يبحث الجمهور عن تردد قناة اون اي ON E الجديد وهو 27500 10853 Nilesat V 5/6، بينما يأتي تردد قناة اون دراما الاستقطاب أفقي.. معدل الترميز 27500.. التصحيح 5/6.

ويضم مسلسل الاختيار 3 في بطولته عدد من النجوم وهم أحمد السقا، أحمد عز، كريم عبدالعزيز، خالد الصاوي، صبري فواز، أمير المصري، محمود البزاوي، وسمر مرسي، وإيمان العاصي والعمل من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، بجانب عدد من ضيوف الشرف ليواصل بذلك نجاح الموسمين الماضيين الأول والثاني.

وكان الجزء الأول من مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي بينما كان الموسم الثاني من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.