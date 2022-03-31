نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 2022 في محافظات مصر ومواعيد الإمساك والفطار بالتفصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2022 ، مع حلول شهر رمضان الكريم يبدأ البحث عن امساكية شهر رمضان 2022 في مصر، والتي ستساعد الجميع في معرفة مواعيد مدفع الإفطار والإمساك، وأيضًا مواعيد أداء الصلوات الخمس، وبالطبع معرفة عدد ساعات الصوم اليومية طوال الشهر الكريم.
امساكية رمضان 2022
ومن خلالنا اليوم سنتعرف على امساكية شهر رمضان 2022 في مصر، وبالطبع التطرق لمعرفة فضل شهر رمضان العظيم، وما هي أحب الأمور التي يمكن فعلها في هذا الشهر الكريم:-
- الصوم شرطًا وركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، فهو شهر البركة وشهر المشاركة ومساعدة المحتاجين.
- ولأن الغاية الرئيسية التي يجب على الجميع معرفتها وهي كيف يشعر المحتاجين بالجوع، ومن هنا نحرص على مساعدتهم.
- شهر رمضان هو شهر المغفرة والرحمة، وفضله كبير، فقد أنزله الله على المسلمين، حتى يرجع فيه إليه.
- ويستغفر الله عن ذنوبه، فقد أوضحت الأحاديث النبوية أن الصلاة والدعاء لا يردون في شهر رمضان.
تفاصيل امساكية شهر رمضان 1443
أما عن امساكية شهر رمضان 1443 لمحافظة القاهرة فهي:-
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وامساكية شهر رمضان 143 لمحافظة الإسكندرية فهي:-
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أما محافظة الزقازيق فهي:-
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ومحافظة طنطا فهي:-
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فضل شهر رمضان الكريم
- شهر رمضان شهر غزارة البركات، لا يفوت الله نعمه الكثيرة على مائدة عباده الصائمين، والذين يلجئون له متضرعين لقبول توبتهم.
- فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
- أيضًا فيه يقوم المسلمون بتعظيم شعائر الله عز وجل، من صيام، صلاة، دعاء.
- قرآن القرآن، مساعدة المحتاجين، بالإضافة للفوز بفوائد الصيام العظيمة للجسم.
ما هو حكم الصيام
- الصيام من أركان الإسلام، شرعه الله على المسلمين كما ورد في سورة البقرة “يا أيها الذين آمنوا شرع لكم الصيام كما شرع لكم من قبلكم” تحديدًا في الآية رقم 183.
- أراد الله منحنا إياه لتنقيتها من الخطايا والذنوب، وأن يهون علينا المصائب والمحن.
- لأن المسلم سيحرص بالحفاظ على صيامه، و سيتحمل مشاعر الغضب ولن يكون بحاجة للرد على الانفعالات التي قد توجه له.
- لذا الصوم من أهم العبادات عند المسلمين، حيث تزداد فيه المشاركات والتضامن مع جميع الأفراد.
- حيث ورد في حديث عن نبينا محمد ﷺ أن الصوم يفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم لذا من وجب على كل مسلم أن يصوم كصدقة عن الجسد.
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