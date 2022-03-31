بتكلفة 150 مليون جنيه.. تفاصيل تطوير مسجد الحسين (صور)

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم، بيانًا تفاصيلًا عن تطوير مسجد الحسين الشهير القابع فى منطقة مصر القديمة، ضمن مخطط تطوير القاهرة التاريخية، ومساجد آل البيت.





وأوضحت الهيئة أن عملية التطوير الضخمة تمضى على قدم وساق لسرعة افتتاح المسجد بعد إغلاقه لفترة مؤقتة، وشملت عملية التطوير أرجاء المسجد من أرضيات وحوائط وأسقف، كذلك معالجة الأساسات والتربة المحيطة بالمسجد، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف وأنظمة المراقبة بالكاميرات، وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، وتزويد المسجد داخليا وخارجيا بأحدث أنظمة الصوت. وأوضحت أن عملية التطوير شملت أيضًا محيط المسجد وطلاء واجهات العقارات بلون موحد، فضلًا عن توحيد لافتات المحال التجارية المتواجدة بمحيط المسجد لتكون ذات طابع معمارى وإضاءة موحدة تعبر عن المكانة التاريخية للمسجد. وكشفت عن تبليط الساحة الخارجية للمسجد بالإضافة إلى زراعة بعض الأشجار والنخيل، وسيتم تطبيق أعلى معايير النظافة المعمول بها عالميًا والتى تساهم فى الحد من انتشار الأوبئة والأمراض وتحافظ على الصحة العامة.

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