افصل واسمع.. كثافات بالإسكندرية وكوبرى عباس وهذه هى الطرق البديلة

وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، المذاع على "الراديو 9090"، أوضح صابر أن الإسكندرية تشهد أحجام مرتفعة فى محور قناة السويس بالاتجاهين، وأيضا الطريق القادم الإسكندرية الصحراوى ومتجه إلى الكورنيش، داعيا إلى سلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.
ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.
وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.
وفى محافظة القليوبية، قال إنه يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على محافظات الأقاليم استخدام محور بنها الحر.
أما عن قطاعات الطرق الدائرية فأشار إلى وجود بعض الأحجام بمنطقة بسوس، بسبب إنشاء كوبرى للسيارات، بالإضافة إلى بعض الأحجام بمناطق البساتين والمنيب.
وفى محافظة الجيزة، نوه صابر بوجود بعض الأحجام بكورنيش العجوزة فى الاتجاهين، حيث يفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع السودان، محذرا من وجود كثافات بشارع البطل أحمد عبد العزيز.
ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.
ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، كل الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، الساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، مشيرا إلى وجود أحجام مرتفعة بكوبرى عباس.
أما خدمة الجراجات الخالية، فنوه إلى أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 371، والعتبة 309، وجراج التحرير 735، والأوبرا 270 مكان خالى.
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