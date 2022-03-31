/689510/بالرقم-القومي-نتيجة-مسابقة-الأزهر-للابتعاث-لإحياء-ليالي-رمضان-بالخارج

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم لشهر رمضان المبارك؛ وذلك بعد انتهاء مراحل الاختبارات المتعددة التي تم إجراؤها بشكل منظم ومحكم لاختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم.

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وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن اختبارات المبعوثين اعتمدت على معايير أكاديمية وعلمية دقيقة لم تقتصر على التحريري فقط، وإنما أعقبها مقابلات شفوية وشخصية؛ للكشف عن سمات المتقدم وشخصيته، والتأكد من صلاحيته لتمثيل مصر وبيان منهج الأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك في دول العالم المختلفة.

بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة الأزهر للابتعاث لإحياء ليالي رمضان بالخارج

وأضاف عياد، أن مبعوثي الأزهر الشريف لهم دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية؛ وعرض حقيقة الدين الإسلامي بعيداً عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذين يدعون للسلم والتعايش بين الناس جميعًا. وأِشار إلى أنه يمكن للمتقدمين التعرف على أسمائهم من خلال الدخول على بوابة الأزهر والمتاح عبر الرابط الآتي: https://www.azhar.eg/query?fid=169.

جدير لاذكر ان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجه بصرف مبلغ ٣٠ ألف جنيه، إعانة فورية وعاجلة لأسرة الإمام المتوفى بالشرقية الشيخ صالح علي محمود محمد الحد والذي وافته المنية يوم الأحد ٢٧/ ٣/ ٢٠٢٢م أثناء تواجده بمسجد النقراشي بناحية أبراش بمركز مشتول السوق، لإقامته شعائر صلاة العصر.

وزير الأوقاف يوجه إعانة عاجلة لأسرة إمام توفى أثناء أداء صلاة العصر بالشرقية

ووجه وزير الأوقاف، بسرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرته، وتوجيه مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الشرقية لتقديم واجب العزاء للأسرة.