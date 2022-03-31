/689508/الاتحاد-الدولى-لكرة-القدم-FIFA--يقرر-اعتماد-اللغة-العربية-كلغة-رسمية-له

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد اللغة العربية لغة رسمية له بعد تصويت الاتحادات الأعضاء خلال كونجرس فيفا بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش قرعة كأس العالم 2022 التي تقام غدا الجمعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق منتخب السنغال الفوز على نظيره مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعدما انتهى اللقاء بنتيجة 1/0 ليعادل الفريق نتيجة الذهاب، ضمن لقاء الإياب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.

مصر ضد السنغال

وبدأ بعدها منتخب مصر في استعاده الأداء بعد الارتباك في أول 10 دقائق، واُصيب رامي ربيعه ولم يستطيع استكمال المباراة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

واستمر منتخب السنغالي في الضغط على فترات، ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيقة، بينما منتخب مصر اعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تصل أي كرات منها لمرمى ميندي.

واُصيب عمر جابر في الدقيقة 36 بعد تدخل عنيف من لاعب السنغال، ليخرج عمر جابر ويدخل إمام عاشور بدلاً منه.

لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف، وسط عدم ظهور هجومي لمنتخب مصر.

ومع بداية الشوط الثاني استقر أداء منتخب مصر عن الشوط الأول، وسيطر لاعبوا الفراعنة على اللقاء بشكل نسبي، وكانت بعض الكرات في وسط الملعب بين الفريقين.

وفي الدقيقة 69 أجرى كيروش 3 تغييرات مرة واحدة بدخول مصطفى محمود وأحمد سيد زيزو ودونجا بدلاً من عمر مرموش وتريزيجيه ومحمد النني.

منتخب مصر يهدد

وهدد منتخب مصر مرمى السنغال بعد اجاء التغييرات عن طريق زيزو برأسية جاءت بجوار العارضة، بعد عرضية متقنة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 75 هدد زيزو مرة أخرى مرمى السنغال في اخطر فرص منتخب مصر، بعد راوغ مدافعي السنغال من الجهة اليسرى ثم سدد الكرة لتخرج بجوار القائم.

وهدد السنغال مرمى منتخب مصر في أخطر فرص المباراة بعدما أنفردد إسماعيل سار بمرمى الشناوي ووضع الكرة خارج المرمى.