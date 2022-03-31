نائب التنسيقية محمد إسماعيل بمحلية النواب:سكرتير عام محافظة مطروح يخالف سياسة الدولة ..ويطالب بحضور المحافظ

689507

/689507/نائب-التنسيقية-محمد-إسماعيل-بمحلية-النوابسكرتير-عام-محافظة-مطروح-يخالف-سياسة-الدولة-ويطالب-بحضور-المحافظ

بمناقشات تجاوزات المحافظة بحق جمعية الأندية الإجتماعية والثقافية

04:31 م - الخميس 31 مارس 2022

طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد مقلد، محمد إسماعيل، عمرو يونس، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن قيام محافظة مطروح بإجراء بعض التجاوزات القانونية والإدارية في حق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية"النادي الاجتماعي"، وذلك لحين حضور المحافظ الذى تغيب عن الاجتماع وحضر عنه السكرتير العام.

دوت الخليج

الطلبات المقدمة من الأعضاء تضمنت بأن التجاوزات التى تقوم بها المحافظة تجاه الجمعية بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي رقم " ١٤٩" لسنة 2019، فضلا عن المناقصة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات باسترداد "الكافيتريا" الخاصة بالنادي والتي تم سحبها من الجمعية بعرض غير أمين على اللواء محافظ مطروح الأسبق وتخصيصها دون وجه حق لمجلس مدينة مرسى مطروح، واستمرار تعدي السكرتير العام على باقي الأرض المخصصة للجمعية منذ أكثر من 25 سنة، وإخفاء قرار التخصيص رقم 1177 لسنة 1998، وقيام رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بالحجز الإداري على الجمعية .

وتابع إسماعيل:" الدولة المصرية حريصة على التنمية الشاملة وليس من المقبول أن التنفيذيين فى المحافظة يعملون عكس السياسة العامة للدولة"، مؤكدًا أنه يمتلك مستندات بتوقيع من السكرتير العام بالمحافظة تؤكد العمل ضد السياسة العامة للدولة وبالتالى لابد من مناقشة طلبات الإحاطة فى حضور المحافظ.

نائب التنسيقية محمد إسماعيل يرفض مناقشة محلية النواب لمطالب أهالى مطروح بشأن جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية دون حضور المحافظ

وكان النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم طلب الإحاطة، قد أكد أن محافظة مطروح تُضيق على عمل المجتمع المدنى، فى عام المجتمع المدنى، وتنازع جمعية على ٣٠٠٠ متر مخصصين للنفع للعام متابعا المحافظ ترك كل مساحة المحافظة الشاسعة ويبحث على الاستيلاء على ٣٠٠٠ متر، وهم الخاصين بالجمعية وسكرتير عام محافظة مطروح، يسعى لنزع أراضى جمعية هى المتنفس لكل أهالي مطروح .

ولفت إلى أن أن وزارة التضامن خاطبت المحافظة بأنه لا يحوز نزع اراضى نفع عام ورغم ذلك تص المحافظة على الاستيلاء على أرض الجمعية وشدد مقلد على أهمية النظر إلى البعد الاجتماعى فى تنفيذ أى قرارات أو تنفيذ قوانين ، ليتوافق مع الجمهورية الجديدة ، وبيئة المجتمع المدنى الجديدة فى مصر، منتقدا عدم حضور المحافظ باجتماع اليوم مؤكدا على ضرورة أن يكون حاضر لمناقشة كل ما ورد بطلب الإحاطة.