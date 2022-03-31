مرتضي منصور يكشف تفاصيل موقف «صاحبة الشعر الأحمر»في نادي الزمالك

/689505/مرتضي-منصور-يكشف-تفاصيل-موقف-صاحبة-الشعر-الأحمرفي-نادي-الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال مؤتمر صحفي الذي إقيم اليوم الخميس، بمقر القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مرتضي منصور: بصوت علي مندفع أمام الأعضاء، انها بتدي دورس خصوصيه فى صالة للسيدات، وأحنا منيع ذلك بعدما حزرها مرة واتنين شتمتوا، أنا شوفها لا ولا خدنا منها الكارانية.

دي اللي فضحت الدينا في كل مكان قولي لجوزك مين ده اللي انت واقفة معاه

مرتضي منصور: الافتات لا تزال موجودة ولا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة بالرغم من تقدم محمود الخطيب بشكوى ضد الزمالك بسبب اللافتات التي يضعها النادي الأبيض “.

وتابع منصور: ” القرار صدر في هذه الشكوى بالحفظ، ولم يصدر أي حكم ضد الزمالك بتغريمه 50 مليون جنيه، وتم حفظ القضية في جلسة 4 يوليو 2020″.

مرتضي منصور: الأمر ليس قصة شعر أحمر كما تزعم هذه العضوة، ولكن عندما طالبها الأمن بعدم تكرار منح الدروس الخصوصية في النادي قامت بالتطاول عليهم.

وواصل:" السيدة جاءت لمكتبي في يوم 18 مارس برفقة أحد الأشخاص وتجاوزت الحدود، وبعدها غادرت ولم يتم إيقافها وظهرت في النادي يوم 24 مارس الحالي وهو ما يدل على عدم إيقافها أو سحب كارنيه العضوية منها.

واردف:" فيديوهات لهذه العضوة تظهر تواجدها في النادي في الأيام التالية للواقعة مما يدل على عدم إيقافها.

وأختتم:" أنه سيحصل على حقه من هذه السيدة بالقانون بعدما قامت بالتشهير به وبنادي الزمالك.

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بترو أتليتيكو الأنجولي والزمالك، في لقاء الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثالثة في المجموعة الرابعة، ويحتل المركز الثالث، فيما يحتل سجرادا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيده.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يخوض فريق بيراميدز ضد الزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

تقام مباراة المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل على ستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.