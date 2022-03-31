لتخفيف العبء عن المواطنين..النائبة رشا أبو شقرة تساهم بسيارات أهلا رمضان في بولاق الدكرور

/689503/لتخفيف-العبء-عن-المواطنينالنائبة-رشا-أبو-شقرة-تساهم-بسيارات-أهلا-رمضان-في-بولاق-الدكرور

قامت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوفير 3 سيارات متنقلة في عدد من المناطق بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، تحمل السيارات عدد من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن و الياميش، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

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ويأتي ذلك في إطار دعم المبادرة الرئاسية «أهلًا رمضان» مساهمة في جهود الدولة المصرية لرفع العبء عن كاهل المواطنين بتوفير الاحتياجات اللازمة لهم وبأسعار مخفضة.

النائبة رشا أبو شقرة تساهم بسيارات أهلا رمضان في بولاق الدكرور

وثمنت أبو شقرة، دور الدولة المصرية في دعم المواطن المصري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تُعزز من جهودها في فترات الأزمات الاقتصادية العالمية والمناسبات الاجتماعية مثل حلول شهر رمضان الكريم، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع الأساسية.

وأوضحت أن العديد من الدول الإفريقية تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، و مصر من بين تلك الدول التي تأثرت بالحرب، لكن على رغم من هذه الظروف نجحت الدولة المصرية في توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق لمحارب جشع التجار، لتؤكد رسالتها لجموع الشعب المصري بأن جميع السلع متوفرة ولا داعي لاحتكارها أو تخزينها سواء من الباعة أو المُستهلك خوفًا من تفاقم الأزمة.

وأشارت إلى أن الدولة تنظم العديد من المعارض والمبادرات مثل معرض أهلا رمضان الذي يقوم بتوفير كافة السلع الغذائية، لافتة إلى أنها تسعى إلى زيادة عدد السيارات حتى تكون منتشرة في أكبر عدد من شوارع حي بولاق الدكرور، خاصة أن الإقبال على السيارات الثلاثة كبير جدا خلال اليومين الماضيين ، لأن الأسعار في متناول محدودي الدخل، وهو ما تسبب في بث حالة من السعادة الكبيرة لدى الأهالي، وساهم في زيادة الإقبال على مبادرة أهلا رمضان وهي مبادرة ناجحة وتُحسب لمؤسسات الدولة، موجهة الشكرللرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على إطلاق هذه المبادرة الإيجابية .

وتابعت أبو شقرة: «حرصت على أن يكون لمعرض أهلا رمضان تواجد قوي داخل دائرة بولاق الدكرور، والتي تضم نسبة كثافة عالية من السكان من أهالينا فتواصلت مع الجهات المعنية ووزارة التموين وكان هناك تعاون كبير في تخصيص سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بشكل يومي وكميات كبيرة بأسعار اقل من الأسواق وهذا حدث من خلال فريق عمل متكامل من أعضاء لجنة الوفد ببولاق الدكرور والتنسيق مع التجار لاختيار أقل سعر وأفضل جودة وهو جهد مشترك مع الدولة وصغار التجار من الشباب الذين شاركوا في معرض أهلا رمضان واضافت أن هذه المبادرات أيضا تخلق فرص عمل للشباب ».