مفيد فوزي لـ تامر أمين:«يهمك جغرافية التاتوه ؟» ورد حكيم من الأخير

/689499/مفيد-فوزي-لـ-تامر-أمينيهمك-جغرافية-التاتوه--ورد-حكيم-من-الأخير

وجه الإعلامي مفيد فوزي سؤال بشأن اشكالية رسم التاتوه بالنسبة للجيل الجديد، متسائلا:” هل فسخ الرجل الخطبة لمجرد انه رأى مخطبوته واضعة تاتوه على ذراعيها مقبول” ليرد عليه الإعلامي تامر أمين “هو حر وحقه يفسخ ولكن لو التاتوه موضوع على الذراع او الرقبة يكون هناك مجال للحديث”.

دوت الخليج

وقال الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه برنامج أخر النهار المذاع على قناة النهار:” وضع التاتوهات في الأماكن الحساسة مرفوض شكلا وموضوعا”.

تامر أمين: انا واحد من الناس لا احب رسم التاتوه في اي مكان

وقال الإعلامي تامر أمين:” في تاتوهات في اماكن سوده.. وانا واحد من الناس لا احب التاتوه في اي شيء.. ولكن هذه الظاهرة موضة للأجيال الجديدة وهي جاءت من الغرب لنا“.

تامر أمين: التاتوهات في الاماكن الحساسة مرفوضة شكلا وموضوعا

واستطر امين:” التاتوهات في الأماكن الحساسة ذات الصلة في اماكن العرض والشرف مرفوضة شكلا وموضوعا”.

وقال مفيد فوزي :” انت يهمك جغرافية التاتوه ليرد تامر أمين قائلا:” انا يهمني جغرافية أي حاجة بمعنى ان شيء يتم وضعه في ميزانها والحاجة المعمولة للحسن والجمال ليس عليها اعتراض”.