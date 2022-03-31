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 محلية النواب تبدأ مناقشة طلبات نواب التنسيقية بشأن مطالب أهالى مطروح الخاصة بجمعية الأندية الاجتماعية والثقافية ..ومقلد يهاجم السكرتير العام للمحافظة

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/689498/محلية-النواب-تبدأ-مناقشة-طلبات-نواب-التنسيقية-بشأن-مطالب-أهالى-مطروح-الخاصة-بجمعية-الأندية-الاجتماعية-والثقافية-ومقلد-يهاجم-السكرتير-العام-للمحافظة

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد مقلد، محمد إسماعيل، عمرو يونس، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن قيام محافظة مطروح بإجراء بعض التجاوزات القانونية والإدارية في حق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية"النادي الاجتماعي".

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طلبات الأعضاء المقدمة تضمنت بأن التجاوزات التى تقوم بها المحافظة تجاه الجمعية بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي رقم " ١٤٩"  لسنة 2019، فضلا عن المناقصة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات باسترداد "الكافيتريا" الخاصة بالنادي والتي تم سحبها من الجمعية بعرض غير أمين على  اللواء محافظ مطروح الأسبق وتخصيصها دون وجه حق لمجلس مدينة مرسى مطروح، واستمرار تعدي السكرتير العام على باقي الأرض المخصصة للجمعية منذ أكثر من 25 سنة، وإخفاء قرار التخصيص رقم 1177 لسنة 1998، وقيام رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بالحجز الإداري على الجمعية .

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وقال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم طلب الإحاطة، بأن محافظة مطروح تُضيق على عمل المجتمع المدنى، فى عام المجتمع المدنى، وتنازع جمعية على ٣٠٠٠ متر مخصصين للنفع للعام متابعا المحافظ ترك كل مساحة المحافظة الشاسعة ويبحث على الاستيلاء على ٣٠٠٠ متر، وهم الخاصين بالجمعية  وسكرتير عام محافظة مطروح، يسعى لنزع أراضى جمعية هى المتنفس لكل أهالي مطروح .

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 محلية النواب تبدأ مناقشة طلبات نواب التنسيقية بشأن مطالب أهالى مطروح الخاصة بجمعية الأندية الاجتماعية والثقافية ..ومقلد يهاجم السكرتير العام للمحافظة

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ولفت إلى  أن وزارة التضامن خاطبت المحافظة بأنه لا يحوز نزع اراضى نفع عام  ورغم ذلك تص المحافظة على الاستيلاء على أرض الجمعية وشدد مقلد على أهمية النظر إلى البعد الاجتماعى فى تنفيذ أى قرارات أو تنفيذ قوانين ، ليتوافق مع الجمهورية الجديدة ، وبيئة المجتمع المدنى الجديدة فى مصر، منتقدا عدم حضور المحافظ باجتماع اليوم مؤكدا على ضرورة أن يكون حاضر لمناقشة كل ما ورد بطلب الإحاطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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