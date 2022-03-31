انقلاب سيارة الضيف وظهور ثعابين.. ملاحظات على برومو برنامج رامز موفي ستار

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وقع العديد من نجوم الوسط الفني والمشاهير ضحايا لبرنامج رامز موفي ستار، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022، وظهر خلال البرومو انهيار هؤلاء الضحايا بسبب مقلب الفنان رامز جلال الذي يعد من أقوى مقالبه خلال المواسم الذي قدمها سابقا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل برومو برنامج رامز موفي ستار

ملاحظات على برومو رامز موفي ستار

جاءت أبرز الملاحظات على برومو برنامج رامز جلال 2022 الذي أتى بعنوان رامز موفي ستار، ومن المقرر عرضه على قناة mbc مصر على النحو الآتي:

- ظهور للفنان العالمي فاندام خلال أحداث البرنامج

- تحول العمل الدرامي الذي يصوره الضيف مع فاندام إلى حقيقة

- يحاول الضيف الخروج من الانفجارات بسيارة ينتقل بها في الصحراء

- تتعرض سيارة الضيف للانقلاب على في بحيرة على بعد كبير منهم، ويقع الضيف ضحية بين الحياة والموت

- يحاول رامز استفزاز الضيف من خلال إلقاء ثعابين عليهم

- لحظة وصول الضيف لحالة من الانهيار يخرج رامز جلال ليكشف نفسه لهم

- رامز جلال يتعرض للضرب المبرح من قبل الضيوف

- أبرز ضيوف برنامج رامز موفي ستار جاؤا على النحو الآتي: «هنا الزاهد، غادة عادل، أمينة خليل، عمرو يوسف، مايان السيد، سينتيا خليفة، هدى المفتي، أمير كراة».

فكرة برنامج رامز جلال 2022

تأتي قصة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيف في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف.

الجمهور يتنبأ بنجاح برنامج رامز جلال قبل عرضه

الجدير بالذكر، أنه استقبل جمهور الفنان رامز جلال برنامج رامز موفي ستار بترحاب واشادات عريمة، ما جعل رامز جلال وبرنامجه المقرر عرضه في رمضان 2022 لتصدر تريند تويتر، وجاءت تعليقات الجمهور حول برنامج رامز جلال على النحو الآتي: «متاكده انه هيطلع جامد الف مبروك يا غالي»، «أحلي برنامج مقالب اتعمل في السنين الأخيرة .. رامز عنخ امون، وده أفضل برنامج عمل رامز جلال بشكل عام .. المقلب فيه كان حلو وكل الحلقات تقريباً جميلة، ولو اتفرجت عليه اكتر من مرة مش هزق»، «ياترى هتعمل اي بصحابك».