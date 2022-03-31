/689490/بالفيديو-انهيار-ضيوف-برنامج-رامز-موفي-ستار-في-البرومو-الرسمي

طرحت الشركة المنتجة لبرنامج رامز موفي ستار، المقرر عرضه ضمن سباق شهر رمضان 2022، البرومو الدعائي للعمل والذي سيطر عليه الأكشن والرعب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل البرومو الدعائي لمسلسل رامز موفي ستار

بدأ برومو برنامج رامز موفي ستار الضيف بظهور بعض الأشخاص الملثمين، ثم ظهر الضيف في وسط التفجيرات، وسرعان ما توشك السيارة التي يتخذها الضيف على الانقلاب في بحيرة، فضلا عن ظهور ثعابين ومن ثم يخرج رامز بعد أن يتعرض الضيف لحالة انهيار شديدة.

ضيوف برنامج رامز جلال 2022 في رامز موفي ستار

ظهر خلال برومو برنامج رامز موفي ستار المعروض ضمن برامج شهر رمضان 2022، عدد من الضيوف وهم هنا الزاهد، غادة عادل، أمينة خليل، عمرو يوسف، مايان السيد، سينتيا خليفة، هدى المفتي، أمير كراة، وعدد من الضيوف الآخرين.

فاندام في برنامج رامز جلال 2022

جدير بالذكر، أنه يفاجيء رامز جلال الجمهور بمشاركة النجم العالمي فاندام، ولن تكون مشاركة فاندام في برنامج رامز جلال 2022 كضحية، إذ أنه يشارك مع رامز في وقع الضيف في فخ رامز، وتأتي فكرة البرنامج من خلال إيهام الضيف في احتياجه لتمثيل مشهد سينمائي مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف.

مواعيد برنامج رامز جلال 2022 على قناة mbc مصر

هذا ويعرض برنامج رامز جلال 2022 على قناة mbc مصر، في مواعيد محدد في جميع ايام الاسبوع، بعد اذان المغرب مباشرة، ومن المقرر أن يشهد برنامج رامز جلال 2022 اقبال جماهيري مختلف خاصة بعد الحملة الترويجية وجو الإثارة الذي خلقه رامز جلال قبل عرض العمل.

من ناحية أخرى تعد الانطلاقة الأولى لبرامج المقالب لـ رامز جلال كانت منذ عام 2011 ، من خلال برنامج يحمل اسم رامز قلب الأسد وكانت فكرة البرنامج تعتمد على استلقاء الفنانين مصعدًا ثم يتعطل ليُفتح الباب ويجد الضحية نفسه أمام أسد، وبعدها بدأت تتوالى اعمال رامز في مواسم رمضان واحدة تلو الأخرى.