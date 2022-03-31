/689487/عمرو-السولية-مش-هنبطل-نحاول-هنقف-على-رجلينا-تانى-وإللى-حصل-ده-هيخلينا-أقوى

تحدث عمرو السولية لاعب منتخب مصر، حول الهزيمة أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية، وعدم التأهل لكأس العالم قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عمر السولية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر عبر حسابة الرسمي تويتر"،: الحمدلله على كل شئ مقدرين حزن الشعب المصرى إللى كان مستنى يفرح كان نفسنا نفرحكم بس قدر الله ماشاء فعل درس لينا كلنا ولازم نتعلم منه هنبص لقدام ومش هنبطل نحاول هنقف على رجلينا تانى وإللى حصل ده هيخلينا أقوى من الأول بنشكركم على الدعم والثقة وطول ما جمهور مصر العظيم فى ضهرنا هنرجع أقوى".

محمد صلاح يلمح بالإعتزال دولياً

وحرص وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة المنتخب الوطني الأول بعد المباراة، في غرفة الملابس، والتي اشاد فيها بمجهود الفريق أمام بطل إفريقيا.

وقال محمد صلاح خلال كلمته في وجود وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، موجه كلماته لفريق المنتخب، وقال: "كان ليا الشرف اللعب مع الجيل الحالي في المنتخب".

وأضاف: "سواء كنت متواجد في المنتخب أو غير ذلك، بكرر كلامي تاني أنه كان ليا الشرف في اللعب مع الجيل الحالي".

وزير الرياضة يقطع حديث صلاح عن الظهور الأخير

وجاء حديث محمد صلاح بتعبيرات ندم وحسرة، والتي اشارت في تعبيراته أنه اللقاء الأخير أو التواجد الأخير، والتي جاءت بكلمات وداع وليس تشجيع.

وقطع وزير الشباب والرياضة حديث محمد صلاح عن فترته مع المنتخب، والتي تبين أنه يودع الفريق، كما يبين في الفيديو التي نشرته موقع وزارة الشباب والرياضة على قطع وحذف بعض الكلمات من حديث صلاح في النهاية.

مصر ضد السنغال

كما شهدت ركلات الترجيح بين الطرفين في نهاية اللقاء، بعد حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف، مجموع نتيجتي الذهاب والإياب، على توجه العديد من الليزر على منفذي الكرة ومحمد الشناوي في حراسة المرمى.

وجاءت العديد من التعديات بإلقاء قارورات المياه على لاعبي المنتخب الوطني، والتي تسببت في تشتيت تركيزهم، ليدرس الاتحاد الإفريقي إعادة المباارة بين الطرفين في الإياب، على أرض محايده.

وسبق وتم إعادة مباراة مصر وزيمبابوي في تصفيات كأس العالم 1994 والتي كانت الفراعنه، قد تأهلت بعد تحقيق الفوز، ليعود الاتحاد ويعيد المباراة، ويخسر الفراعنة بطاقة التأهل، لتشير الأحداث الجارية في الوقت الحالي إلى إعادة اللقاء بين الطرفين.