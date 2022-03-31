/689484/دكتور-السيارات-صبحي-أشهر-عفشجي-في-دمياط--زباينه-بيطلبوه-بالاسم-وبيكتب-روشتة-مجانية-للاعطال

يرتدي ملابسه التي تمتلئ بالبقع السوداء الناجمة عن شحوم السيارات، وتكسو وجهه ويديه زيوت السيارات، وبين ذهابه إلى ورشته من 10 صباحاً حتى 10 مساءاً، يعرفه أغلب أهالي محافظة دمياط، فهو لا يعمل فقط عفشجي وإنما يقدم "روشتة" لزبائنه لمعرفة الطرق الصحيحة التي تحافظ على سياراتهم وتفادي الأعطال المحتملة.

ذاع صيت المعلم صبحي أشهر "عفشجي" سيارات في محافظة دمياط أو كما يشاع عنه "دكتور السيارات" في ربوع المحافظة وأصبح الناس يطلبونه بالإسم، "إيده تتلف في حرير" كما يطلق أهالي كفر دمياط عليه، حيث يستقبل الزبائن ويقوم بتصليح سياراتهم، وفي المقابل يحرص على تقديم نصائح وحكم مجانية، «الدنيا ياما علمتني ونومتي تحت العربيات وتصليحها دي مش بالساهل، أنا عدى عليا الباشا والفقير وعدى عليا ابن الأصول وقليل الذوق وكل واحد زي ما ساعدته ساعدني وعلمني حتى اللي عاملني وحش في يوم علمني».

دكتور سياررات ويقدم روشتة مجانية لزبائنه

وقدم موقع "دوت الخليج" بثاً مباشراً مع دكتور السيارات عم صبحي أحمد، ابن محافظة الدقهلية، الذي راح يحكي لنا عن عمله وعن الشهرة التي اكتسبها في محافظة دمياط، التي يعتبر أهلها المعلم صبحي، "دكتور السيارات" بالنسبة لهم: هو كل الموضوع أننا نعمل بما يرضى الله ونحاول أن نصلح السيارات بأقل تكلفة للزبون، لأن في هذا الوقت لابد أن نراعي كلنا ظروف بعض ونتكاتف ونعمل بضمير وبشئ يرضي الله.

وعلى الرغم من أنه ميكانيكي سيارات، ومن الأفضل له أن تأتيه الزبائن مرة أخرى، ليستفيد ويزداد عمله إلا أنه دائما يقدم النصائع لعملاءه لتفادي أعطال السيارات،"كل الناس حبايبي وبمجرد ما يقعدوا هنا مستنين العربية بتاعتهم تتصلح بيفضفضوا معايا وبقدم لهم كل النصائح عن أي حاجة يسألوا عليها" ودائما أنصح نصيحتي بعدم ربط الفرامل فوق المطب، وتركه قبل أن يصل للمطب، لأن هذا يتسبب في كسر بعض الأشياء ، مثل المساعدين والكبالن، واليايات والقنطرة.

حب الناس للمعم صابر لم يأت فقط من حرفته وإتقانه لعمله، وإنما هو في بعض الأحيان تأتيه زبائن لا يوجد معها الأموال فيخدمهم المعلم صابر، ويُصلح سياراتهم دون أن يأخذ منهم مستحقاته ويطالبهم بدفعها حين تتيسر معهم الأمور.