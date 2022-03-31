/689482/وائل-جمعة-يوجه-رسالة-للاعبي-منتخب-مصر-بعد-الخسارة-من-السنغال

أعلن الدولي المصري وائل جمعة مدير الكرة بالمنتخب الوطني الأول، عن الإعتزال عن منصبة بالجهاز الفني للفراعنة، بعد خسارة أول أمس من السنغال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب وائل جمعة عبر حسابة الرسمي”تويتر:” اخواتي وزملائي وحبايبي اللعيبه الرجاله اللي دافعوا عن اسم بلدنا برجوله وجدعنه شكرا ليكم وبالتوفيق أن شاء الله فى اللي جاي، كمان لازم يكون ليكم شكر خاص فو وقت خاص، إن شاء الله ترفعوا اسم مصر ديما".

فشل المنتخب الوطني الأول في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة أمس أمام السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأهدر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ويسجل عمرو السولية، ليغادر الفراعنة التصفيات ويسقط للمرة الثانية خلال شفرين امام السنغال بركلات الترجيح.

خرج محمد صلاح من ملعب اللقاء، وسط انهيار كبير، بعد اهدار ركلة الجزاء وخسارة بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

محمد صلاح يلمح بالإعتزال دولياً

وحرص وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة المنتخب الوطني الأول بعد المباراة، في غرفة الملابس، والتي اشاد فيها بمجهود الفريق أمام بطل إفريقيا.

وقال محمد صلاح خلال كلمته في وجود وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، موجه كلماته لفريق المنتخب، وقال: "كان ليا الشرف اللعب مع الجيل الحالي في المنتخب"

وأضاف: "سواء كنت متواجد في المنتخب أو غير ذلك، بكرر كلامي تاني أنه كان ليا الشرف في اللعب مع الجيل الحالي".

وزير الرياضة يقطع حديث صلاح عن الظهور الأخير

وجاء حديث محمد صلاح بتعبيرات ندم وحسرة، والتي اشارت في تعبيراته أنه اللقاء الأخير أو التواجد الأخير، والتي جاءت بكلمات وداع وليس تشجيع.

وقطع وزير الشباب والرياضة حديث محمد صلاح عن فترته مع المنتخب، والتي تبين أنه يودع الفريق، كما يبين في الفيديو التي نشرته موقع وزارة الشباب والرياضة على قطع وحذف بعض الكلمات من حديث صلاح في النهاية.