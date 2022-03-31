مواطنة من ذوي الهمم تهدي محافظ المنوفية كتاب الله ودرع تقديراً لمجهوداته

/689480/مواطنة-من-ذوي-الهمم-تهدي-محافظ-المنوفية-كتاب-الله-ودرع-تقديرا-لمجهوداته

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، لقاءاته بالحالات الإنسانية ضمن سلسلة " رد الجميل " والتي تحرص المحافظة على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك ، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين خاصة الحالات الأكثر إحتياجاً ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة .

دوت الخليج

محافظ المنوفية بدأ لقائه بتقديم تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للحالات الإنسانية خاصة الحالات التي تحتاج الي تدخلات طبية عاجلة ،

الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة

حيث إلتقي محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة بلغت عددها ما يزيد عن (30) حالة مستحقة ، وقام بتسليمهم مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم وألحفه فايبر وبطاطين تساعدهم علي متطلبات حياتهم اليومية نظراً لظروفهم المعيشية والإجتماعية ، مشيراً إلي أنه يتم صرف تلك المساعدات وفقاً لأعمال اللجنة المشكلة لفحص الطلبات والوقوف علي مدي أحقية تلك الحالات وكذا مراجعة الأبحاث الاجتماعية المعدة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي ، لافتاً أنه يتم صرف مساعدات مالية بصفة دورية وفقاً لتقارير اللجنة .

مواطن مسن يعاني وجود مياه زرقاء علي عينيه لنقله لمستشفي الرمد بشبين الكوم

ووجه المحافظ بتوفير سيارة فوراً لمواطن مسن يعاني من وجود مياه زرقاء علي عينيه لنقله لمستشفي الرمد بشبين الكوم لإجراء عملية جراحية عاجلة له بالمجان ، كما كلف وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع مدير التأمين الصحي ومدير مستشفي المخ والأعصاب لتوفير أطراف صناعية لطفلة من بركة السبع نظراً لظروفها الصحية ، واجراء عملية جراحية عاجلة لطفل أخر من ناحية منشأة عصام يحتاج الي تدخل طبي بإحدي قدميه ، فيما كلف المحافظ بتسهيل إجراءات الغسيل الكلوي لمواطن من ناحية ميت خاقان مراعاة لظروفه الصحية ، وبحث حالة 3 مواطنين آخرين لتسهيل إجراءات علاجهم علي نفقة الدولة .

كلف المحافظ كذلك وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بتوفير كرسي متحرك بمواصفات خاصة ( CP ) لطفل من ناحية قويسنا يعاني من مرض ضمور العضلات نظراً لظروفه الصحية ، وكرسي متحرك أخر لشاب من ميت الموز يعانوا من ضعف بالعضلات وصعوبة بالحركة .

لجان خاصة للطلاب الذين يعانوا من ظروف صحية صعبة

كما وجه ببحث حالة مواطنة من مدينة شبين الكوم تضرر من تأخر صرف معاشها ( تكافل وكرامة ) ، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم هاتفياً ببحث إمكانية عمل لجان خاصة للطلاب الذين يعانوا من ظروف صحية صعبة وعدم قدرتهم علي الحركة لإمكانية أدائهم الامتحانات الدراسية بتلك اللجان حرصاً علي مستقبلهم التعليمي ، كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين ببحث حالة 3 مواطنين من مركزي أشمون ومنوف يتضررون من عدم صرف حصة السلع التموينية والخبز .

كما التقي محافظ المنوفية بإحدي حالات ذوي الهمم بمكتبه ، حيث أهدته كتاب الله ودرع وبرواز بصورته الشخصية تقديراً لدعمه المستمر لذوي الهمم ، فيما سلم المحافظ أجهزة منزلية ومساعدات مالية لعدد 5 عرائس أيتام ومن الأسر الأولي بالرعاية , و المقبلات علي الزواج تيسيراً عليهن ومساعدتهن علي تحمل أعباء الحياة بواقع 5 أجهزة لكل عروسة مقدمة من مؤسسة توشيبا العربي بالتعاون مع الجمعية الشرعية وبالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي .