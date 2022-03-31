موقع فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط 2022 tharwa.education.gov.dz

موقع فضاء الأولياء هناك حالات من البحث عن رابط فضاء أولياء التلاميذ، لاستخراج جميع بنود كشف بنود الطلاب ، لأن طلاب الابتدائي والثانوي في الجزائرفي الأيام الأخيرة من العام الدراسي 2022 قد خضعوا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك ابتداء من الأحد 20 مارس وامتدت حتى يوم الخميس 24 مارس 2022، وبعد ذلك بدأ العمل لتصحيح الامتحانات للطلاب على الفور من أجل الاستعداد لفحص الدرجات والنتائج الحصول على نتائجهم بالوسائل الإلكترونية بدلاً من الطرق التقليدية، وسوف تعلن وزارة التربية الوطنية الجزائرية استخراج كشف نقاط للنصف الثاني من عام 2022، ومن المتوقع نشر النتائج على موقع ثروةظن لكشف نقاط 2022 في الساعات القليلة المقبلة.

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موقع فضاء الأولياء سنوضح كيف يتم استخلاص النقاط للفصل الدراسي الثاني على الإنترنت عبر مساحة 2022 لأولياء الأمور؟ من هم الطلاب الذين سيحصلون على زيادة في النقاط في الفصل الدراسي الثاني من المدرسة الإعدادية والثانوية، وإعلان نتائجهم في وقت متأخر عن المعتاد ، بعد إعلان نتائج جميع الأسابيع الأخرى، وسنوضح كيف يتم الحصول على نتائج جميع الدورات المدرسية في موقع واحد؟ كيف تستخرج نقاط كل الدورات المدرسية في موقع واحد

موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022

أطلقت وزارة التعليم موقع فضاء الأولياء لمساعدة أولياء الأمور في التعرف على درجات أبنائهم والاحتفال بنجاح أطفالهم في المدرسة الابتدائية ، وفي هذا الوقت ، يجري جميع أولياء أمور المدارس الابتدائية عمليات بحث مكثفة على موقع ويب مساحة الآباء 2022 التي يستخدمونها. لضمان حصول جميع الطلاب على تقرير الفصل الدراسي الأول لجميع مستويات التعليم (الابتدائي والثانوي وما بعد الثانوي) ، سنوفر إرشادات التسجيل التالية على موقع أولياء أمور الطلاب في الفضاء: