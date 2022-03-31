/689494/محلية-النواب-تناقش-طلب-النائبة-سحر-عيد-بشأن-ضرورة-الاستفادة-من-وحدات-الإسكان-الإداري-المخصصة-للموظفين-المغتربين-بمحافظة-مطروح

ناقشت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل أول اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر أحمد عيد، بشأن ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح، بتأجيرها لهم بعد بلوغهم سن المعاش أو بناء مساكن أخرى لنقلهم إليها، وذلك بهدف الحفاظ على الأسر وعدم تشريدهم، وخاصة أن فترة إقامتهم بالمحافظة تزيد على 35 سنة وأبناؤهم أصبحوا من أبناء المحافظة وفي كثير من الأحيان لا يمتلك هؤلاء الموظفون سكنًا خاصًا بمحافظتهم الأصلية.

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جاء ذلك بحضور وزارات (التنمية، التخطيط، المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكهرباء، الزراعة، الإسكان) حيث استعرضت النائبة سحر أحمد عيد، طلبه بشأن ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح، بتأجيرها لهم بعد بلوغهم سن المعاش أو بناء مساكن أخرى لنقلهم إليها، وذلك بهدف الحفاظ على الأسر وعدم تشريدهم، وخاصة أن فترة إقامتهم بالمحافظة تزيد على 35 سنة وأبناؤهم أصبحوا من أبناء المحافظة وفي كثير من الأحيان لا يمتلك هؤلاء الموظفون سكنًا خاصًا بمحافظتهم الأصلية.

محلية النواب تناقش طلب النائبة سحر عيد بشأن ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح

وقالت عيد خلال كلمتها اليوم إن القيادة السياسية تدعم الشباب بوجه خاص والمحافظة بشكل عام، وأن الهيئة لم تترجم القرارات بالصورة المطلوبة، ويحب مراعاة الحالات الإنسانية، وموظفى شركة الكهرباء المحالين للمعاش يتم تخييرهم ما بين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش أو الاستمرار فى وحدتهم السكنية، وهناك أحد الموظفين توفى بجلطة جراء هذا الأمر.

وعقب أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، قائلا:" فيما يخص الشقق الإدارية المحافظة تتبع قرار لتنظيم هذا الأمر، والوزير منح تعليمات بمراعاة الحالات الإنسانية.

وقال ممثل شركة الكهرباء لغرب الدلتا، إن هناك قرار ينظم منح الوحدات الإدارية، السكن الإدارى على مستوى شركات الكهرباء معنى بهذا القرار.