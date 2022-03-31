/689492/مرتضى-منصور-السنغال-سرقت-التأهل-من-مصر-ومحمد-صلاح-أشهر-منها-كلها

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم عن عدد من المواصيع الهامة المتعلقة بخسارة المنتخب المصري من منتخب السنغال وما تعرضت له الجماهير المصرية من ارهاب هناك.

دوت الخليج

وقال المستشار مرتضى منصور :” خسرنا من السنغال بسبب الارهاب والظلم الذي تعرضنا له هناك.. بالاضافة ايضا الى الحكم مصطفى غربال لانه لم يكن على قدر اهمية المبارة وتسبب في خسارتنا هو الاخر”.

وشن المستشار مرتضى منصور هجوما حادا على منتقدي اللاعب محمد صلاح واستنكارهم ضياع ركلة الترجيح أمام منتخب السنغال قائلا:” احنا معانا جوهرة لازم نحافظ عليها .. ما تزعلش يا صلاح في اعلاميين حاقدين عليك ويكرهوك”.وتابع المستشار مرتضى منصور:” يجب عدم جلد محمد صلاح.. هو زيزو ده عمره ضيع ضربة جزاء قبل كده؟.. اللاعبين تعرضو للضرب والسببا خلال الماتش”.

واستطرد المستشار مرتضى منصور:” على جماهير مصر رد الاعتبار للمنتخب المصري، وحضور كافة ماتشاتهم القادمة من أجل رد هذا الاعتبار لانهم خطفو التاهل بشكل غير مستحق”.

وتابع:” مصطفى غربال ظلم مصر أمام السنغال وقبلها في ماتش نهائي القرن أمام الأهلي ايضا عندما لم يحتسب ركلة ترجيح لبن شرقي”.

واستكمل:” محمد صلاح أشهر من السنغال كلها.. وساديو ماني دا ولا حاجة لاعب عادي وصلاح أفضل منه بمراحل “.

واختتم:” لازم يتم استدعاء السفير السنغالي في مصر ويتحقق معاه بسبب المهزلة اللي حصلت لأن السنغال سرقت التأهل لكأس العالم من مصر”.