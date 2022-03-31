/689488/في-عيد-ميلادها-معلومات-تعرفها-لأول-مرة-عن-نجمة-مسرح-مصر-سارة-درزاوي

يحل اليوم الخميس الموافق 31 من مارس، عيد ميلاد نجمة مسرح مصر سارة درزاوي التي ودلت في عام 1992، وكانت إنطلاقة سارة منذ إنضمامها لفريق تمثيل مسرح مصر الذي حقق نجاح باهر بعد ظهوره.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز المعلومات عن الفنانة سارة درزاوي نجمة مسرح مصر وذلك خلال السطور القادمة

اشتهرت سارة بأدائها المرح والمتقن في نفس الوقت، وكانت من أبرز الوجوه الشابه في فريق مسرح مصر للتمثيل:

- تبلغ سارة من العمر حوالي 30 عام.

- ممثلة شابة بدأت في التمثيل بالصدفة في مرحلة الثانوية بعدما عرض عليها أحد زملائها القيام ببطولة عمل مسرحي في مسرح المدرسة.

- درست في كلية العلوم ثم قررت التحويل إلى كلية الآداب بقسم “نقد ودراما مسرح”.

- سارة معيدة بجامعة عين شمس.

- انضمت لفريق “تياترو مصر” الذي أسسه الفنان أشرف عبد الباقي عام 2013 وتم تغيير اسمه إلى “مسرح مصر” مؤخرًا.

- أولى بداياتها الفنية برفقة الفنان مصطفى خاطر أثناء مسرحية “شيزلونج” التي لفتت من خلالها نظر الفنان أشرف عبد الباقي.

- شاركت مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج “جد جدًا” وكانا يقدمان اسكتشات تمثيلية ضمن حلقات البرنامج.

- بداية ظهورها في تياترو مصر والبرنامج وهي مرتدية الحجاب ثم بعد فترة خلعته.

- تعرضت للتنمرعلى مواقع التةاصل الإجتماعي بسبب قرار خلع الحجاب.

- لكنها صرحت أن قرارها حرية شخصية وأنها لا تتقبل أي انتقاد حول الموضوع.

- وطلبت من الجمهور التركيز على فنها وانتقاد أدائها التمثيلي فقط.

مسرح مصر

نوع جديد من المسرحيات على شكل حلقات، بحيث تكون كل حلقة باسم ومضمون مختلف في إطار كوميدي ترفيهي ساخر، عُرِض لأول مرة في 17 يناير 2014. وتوالت العروض أسبوعيًا على المسرح إلى أن وصل إلى 21 عرضًا، وقد لاقى نجاحًا واسعًا في الشارع المصري مما حفز الفرقة على عرض موسم ثاني، وقد تم عرض الموسم الثاني على نفس المسرح في 21 نوفمبر 2015، وتوالى نجاح الفرقة الشيء الذي دفعهم إلى موسم ثالث عُرض أول أيام عيد الفطر بتاريخ 28 أغسطس 2015 على مسرح جراند نايل تاور بمدينة جاردن سيتي.

العروض من بطولة الفنانين أشرف عبد الباقي، علي ربيع، مصطفى خاطر، حمدى الميرغنى، محمد أنور، دينا محسن وكريم عفيفي، وعدد من الوجوه الشابة. ومن تأليف وإخراج السيناريست المصري نادر صلاح الدين.

عُرض الموسم الأول والثاني على قناة الحياة تحت اسم تياترو مصر، قبل أن تحصل قناة إم بي سي مصر على حقوق بث الموسم الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع مع تغيير الاسم إلى مسرح مصر.