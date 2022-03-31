نوال الزغبي مفاجأة الدورة الجديدة.. التفاصيل الكاملة لمسابقة ملكات جمال العالم 2022

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دوت الخليج يكشف التفاصيل الكاملة لمسابقة ملكات جمال العالم 2022

مسابقة ملكات جمال العالم 2022 Miss Elite‎

أعلن ستيفانو الدويهي عن انطلاق مسابقة miss elite 2022 في شهر يونيو المقبل خلال الفتره من يوم 3 من الشهير نفسه وحتى 11 وستقام فاعليات المسابقة في مدينه البحر الأحمر بسوما باي.

‏‎وقال “الدويهي” إن هذه الدورة من المسابقة ستكون مميزه لأنها ستقام في مصر باشتراك 36 متسابقه من جميع دول العالم وستضم لجنة التحكيم العديد من التخصصات .

‏‎وتضم لجنة تحكيم مسابقة ملكات جمال العالم 2022، كلا من ستيفاني الدويهي رئيس مجلس الإدارة، ووسام حنا ملك جمال العالم لعام 2006، والفنانه والإعلاميه رزان مغربي، ومصمم الأزياء العالمي نبيل يونس، والمصور خالد فضه، والفنانه اللبنانيه غنوه محمود، والفنان العالمي أمير المصري.

وأشار رئيس مجلس إدارة المسابقة أيضًا أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ستقوم بإحياء الحفل المنتظر الذي سيشارك في تقديمه كلا من كارلا حددا وأيمن قيسوني وسط حضور العديد من نجوم الفن والإعلام، كما سيتم وضع برنامج رياضي ونشاطات ترفيهيه للمتسابقات.

أمير المصري في رمضان 2022

وفي سياق آخر، يشارك الفنان العالمي أمير المصري ضمن مسلسل الاختيار 3 والمقرر عرضه في موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، وظهر في البرومو بشخصية زعيم للمظاهرات، وشخص ثوري من الدرجة الأولى كما يقود مظاهرات ضد جماعة الإخوان.

ويضم العمل في بطولته كلا من أحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي، وأمير المصري، وكريم عبد العزيز وياسر جلال ومجدي فكري، محمود البزاوي، سمر مرسي، بيومي فؤاد، صبري فواز، دنيا المصري، آدم الشرقاوي، إيمان العاصي، خالد زكي وآخرين.

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آخر أعمال نوال الرغبي

أما آخر أعمال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي كانت أغنية "لسه باجي على بالك” التي طرحتها منذ شهر تقريبًا على طريقة الفيديو كليب من خلال قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكان تحت إشراف المخرج فادي حداد.

"لسه باجي على بالك" أغنية نوال الزغبي التي قدمتها باللهجة المصرية وكانت الأغنية من كلمات أمير طعيمة ولحنها عمرو مصطفى، والتوزيع لـ نور.