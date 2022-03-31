النائب محمد الحسينى يرأس اجتماع محلية النواب بشأن إشكاليات المخطط الاستراتيجي والتفصيلي بمطروح ..ويوجه بالتعاون بين الحكومة والبرلمان«فيديووصور»

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الاجتماع يتطرق لإشكاليات منظومة الكهرباء والجهود الذاتية بالقطاع

ترأس النائب محمد الحسينى، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،عن حزب مستقبل وطن اجتماع اللجنة الخميس لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية ذات الصلة بمحافظة مطروحبشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بالمحافظة.

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وتضمنت مناقشات الاجتماع أيضا سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوصيل بعض خدمات المرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحي، وتغيير العمل بالمحولات الكهربائية إلى كابلات الأرضية ضمن أعمال منظومة شبكة الكهرباء بمدن غرب محافظة مطروح وأيضا ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح ، بجانب التجاوزات القانونية والإدارية في حق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية (النادي الاجتماعي)، فيما اخطر النائب محمد إسماعيل الأعضاء بأن المحافظ تقدم بإعتذار رسمى للحضور عن اجتماع اليوم لارتباط طارئ له.

فى الجزء الأول من الإجتماع كان بشأن طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: جمال الشورى، عيسى أبو تمر، بشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بمحافظة مطروح، وخاصة مدن غرب المحافظة مراكز (السلوم، النجيلة، سيدي براني) والقرى التابعة لها.

وبشأن ذلك قال النائب محمد الحسينى، رئيس الاجتماع بإننا بصدد إصدار المخطط الاستراتيجية فى 27 محافظة، متابعا:" المخطط الاستراتيجي 2030 للتنمية المستدامة اتضح بعد الإطلاع على بعض المخطط لبعض المحافظات أن المخطط على الورق يختلف عن أرض الواقع ، ومن ثم عقدت اللجنة جلسة للاستماع لرؤية المحافظين فى المخططات لكل محافظة شريطة أن يتم الاستماع لرأى النواب فى كل محافظة والاستفادة بهذه المقترحات بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة العامة للجميع".

النائب محمد الحسينى يرأس اجتماع محلية النواب بشأن إشكاليات المخطط الاستراتيجي والتفصيلي بمطروح ..ويوجه بالتعاون بين الحكومة والبرلمان

وأشار الحسينى، إلى أن هناك قصور فى التعاون بشأن المخطط الاستراتيجى للمحافظات، ومن ثم على الجهاز التنفيذي الاستماع للنواب فى كل محافظة فيما يخص المخطط الاستراتيجى لتعظيم الاستفادة من خطة التنمية الـمُستدامة على أرض الواقع.

وبنهاية المناقشات أوصت اللجنة بعقد اجتماع موسع بمحافظة مطروح بحضور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى واستخدامات الأراضى ونواب المحافظة للوقوف على مشاكل المخططات الإستراتيجية والتفصيلية بالمحافظة وقال النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة: "لا بد من حضور نواب المحافظة هذا الاجتماع والاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم فيما يخص المخطط الاستراتيجي بكا يضمن تحقيق المصلحة العامة للمواطنين على أن يتم طرح كافة الموضوعات وإيجاد حلول لها، وموافاة اللجنة بتفاصيل الاجتماع تمهيدا لتنظيم زيارة للمحافظة للوقوف على ما تم على الأرض من جهود لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

الجزء الثانى من الاجتماع كان بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب/ جمال الشورى، بشأن سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوصيل بعض خدمات المرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحي، وتغيير العمل بالمحولات الكهربائية إلى كابلات الأرضية ضمن أعمال منظومة شبكة الكهرباء بمدن غرب محافظة مطروح مراكز (النجيلة – السلوم – سيدي براني).

وعقب على الطلب أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، مؤكدا إن ميزانية المحافظة تبلغ 402 مليون جنيه، منهم 76 مليون جنيه بالجهود الذاتية تم إنفاقها بالكامل على قطاع الكهرباء.

وتساءل النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية عن المبالغ المراد تحقيقها بالجهود الذاتية بالمحافظة، وعن تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية.

ومن جانبه، قال طارق زكى رئيس قطاع شبكات مطروح، إن هناك استثمارات ضخمة توجه للمحافظة ويتم تخصيص جزء من الاعتمادات لتحسين الأداء، ولكن نقطة الضعف فى الخطوط الهوائية، ويتم التغلب على هذا الأمر من خلال توفير أجهزة ومعدات جديدة يتم التعامل معها بتكنولوجيا حديثة لحل أزمة الكهرباء بالمحافظة إلكترونيا.

وقال النائب جمال الشورى، مقدم طلب الإحاطة أن هناك عدد من المحطات تعانى من عدم الصيانة ومن ثم عدم وجود خدمة جيدة.وأضاف النائب عيسى أبو تمر، إن الشبكات الكهربائية بالمحافظة متهالكة، متابعا: "مقدم على 15 شبكة لم يتم الموافقة على أيا منها بشأن الإحلال والتجديد".وطالب النائب محمد الحسينى، ممثلى الكهرباء بالالتزام بخطة التنفيذ فى المواعيد المحددة ، قائلا:" سيتم عقد اجتماع لاحق للوقوف على ما تم تحقيقه فى الملف".