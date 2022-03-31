/689483/أمين-سر-محلية-النواب-عن-عدم-حضور-محافظ- مطروح-أمير-غير-مقبول

هاجم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، لغيابه عن اجتماع لجنة الإدراة المحلية والتي تناقش عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب النائب جمال الشورى، عيسى أبو تمر، بشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بمحافظة مطروح.

أمين سر محلية النواب عن عدم حضور محافظ مطروح: أمير غير مقبول

وأكد درويش، أن محافظ مطروح اعتذر لذهابه حضور مؤتمر ترفيهي للشباب، مضيفا: عدم حضور المحافظ بدون اعتذار غير مقبول .

طلبات إحاطة علي مائدة محلية النواب

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوصيل بعض خدمات المرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحي، وتغيير العمل بالمحولات الكهربائية إلى كابلات الأرضية ضمن أعمال منظومة شبكة الكهرباء بمدن غرب محافظة مطروح مراكز (النجيلة – السلوم – سيدي براني).

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر أحمد عيد، بشأن ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح، بتأجيرها لهم بعد بلوغهم سن المعاش أو بناء مساكن أخرى لنقلهم إليها، وذلك بهدف الحفاظ على الأسر وعدم تشريدهم، وخاصة أن فترة إقامتهم بالمحافظة تزيد على 35 سنة وأبناؤهم أصبحوا من أبناء المحافظة وفي كثير من الأحيان لا يمتلك هؤلاء الموظفون سكنًا خاصًا بمحافظتهم الأصلية.