«تشهد تحسن بسيط».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة «خاص»

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كشفت سحر أبو زهرة، ابنة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، تطورات جديدة في الحالة الصحية لوالدها الذي تعرض لأزمة مفاجئة دخل على إثرها العناية المركزة في الأيام القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

أشارت سحر أبو زهرة في تصريح خاص لموقع دوت الخليج بأن الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بدأت في التحسن، مؤكدة: «لسة في العناية والتحسن بسيط جدا».

وكان تعرض عبد الرحمن أبو زهرة، لوعكة صحية مفاجئة، إثر سقوطه في حمام منزله أدى إلى حدوث كسر في الحوض، ودخوله في غيبوبه، كشف عنها نجله من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتبت «ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة ويارب تعدي المرة دي علي خير».

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل مرض والده

ومن هنا بدأ الجدل يثار حول الفنان عبد الرحمن أبو زهرة متسائلين عن تفاصيل مرضه وسبب دخوله العناية، فتواصل موقع دوت الخليج مع نجله أحمد أبو زهرة ليحسم ذلك الجدل، فقال: «غايب عن الوعي بقاله ٣ ايام للاسف عنده كمان كسر في الحوض اليمين بعد وقوعه في الحمام ومن ساعتها في العناية المركزة».

اخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

يذكر، أن آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان خلال حفل زفاف حفيدته البلوجر سارة صبري وتصدر وقتها التريند بسبب انتشار وتداول صور وفيديوهات الحفل الذي أقيم وسط أجواء من الفرحة والأجواء السعيدة بحضور الأسرتين والمقربين.

وكان عبد الرحمن أبو زهرة يرتدي بدلة بيضاء اللون وتفاجئ بحفيدته وسألها بطريقة وسألها في جو من المرح ممزوج بالتأثر الشديد هل وضعت مستحضرات التجميل؟ فأجابته ضاحكة بالدموع في عينيها: لا يا جدو، وأردفت: ايه الشياكة دي يا جدو أنت هتغطي عليا وهتغطي على العريس فأجابها: كل ده عشانك.

من ناحية أخرى شارك عبد الرحمن أبو زهرة في العديد من الأعمال الإذاعية وتميز بمشاركاته في أعمال مأخوذة عن الأدب العالمي التي كان يتم تسجيلها وإذاعتها عبر إذاعة البرنامج الثقافي، كما ظهر في أدوار تاريخية وكوميدية ودرامية.