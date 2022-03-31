/689477/مرتضي-منصور-لماذا-لا-يتقدم-حازم-إمام-عضو-مجلس-إدارة-اتحاد-الكرة-باستجواب-لوزير-الخارجية-عما-حدث-في-السنغال

عقد مرتضي منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض ذبح البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، في ظل الأحداث التي شهدتها مباراة العودة أمام السنغال.

وتابع:لن أتحدث عن الأمور الفنية، لأننا لم نخسر في ظروف طبيعية، ولدينا اتحاد كرة ضعيف .

ووأصل:" لماذا لا يتقدم حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة باستجواب لوزير الخارجية عما حدث في السنغال.

وأستكمل:" إلى أنه إذا كان اتحاد الكرة ضعيفا فيجب أن يرحل ويأتي من يفيد الرياضة المصرية، مشددا على أنه تم استبعاد هاني أبوريدة من خوض انتخابات الجبلاية عمدا، مضيفا أنه لابد من مساندة المنتخب والوقوف خلفه في الفترة المقبلة.

وأردف:" اطالب المصريين بالدخول على صفحات الاتحاد الدولي ونشر صور الاعتداءات التي تعرض لها المنتخب المصري والجمهور في السنغال.

مرتضي منصور: منتخب السنغال لا يستحق التأهل على حساب المنتخب المصري ،لماذا اعتدت الجماهير السغالية على منتخب مصر والجمهور بعد تأهل منتخب أسود التيرانجا.

مسحة طبية للاعبين

وخضع لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك قبل خوض الفريق مباراته القادمة أمام ساجرادا الانجولي يوم الجمعة القادمة، وذلك ضمن البروتكول الذي وضعه الاتحاد الأفريقي بعمل مسحة قبل اللقاء بـ48 ساعة.

وخاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة.

وأمر فيريرا بتخفيف التدريبات البدنية على اللاعبين خلال مران اليوم، حتى لا يصيبهم الاجهاد في ظل الفترة القادمة التي تشهد مباريات كثيرة لنادي الزمالك.

وخاض اللاعبون لتدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب بالكرة وبدونها مع عمل بعض الإطالات تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال.

28 أبريل: الزمالك × المصرى "الدورى"

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.