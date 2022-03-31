بـ 30 وش.. أوجه الشبه والاختلاف بين مقلب سعد الصغير ورائد الكاميرا الخفية

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دوت الخليج يرصد الشبه والاختلاف بين مقلب سعد الصغير وإبراهيم نصر

برنامج سعد الصغير في رمضان

تعرض شاشة قناة mbc مصر الفضائية برنامج 30 وش لـ سعد الصغير وذلك قبل الإفطار يوميًا طوال شهر رمضان وينافس به الفنان رامز جلال الذي يعرض برنامجه “رامز موفي ستار” عقب الإفطار، وينتظر الجمهور مشاهدة هذه المنافسة والمقارنة بين البرنامجين المقرر عرضهم بدءً من السبت المقبل مطلع شهر رمضان.

وينتمي برنامج "30 وش" إلى نوعية برامج المقالب لكنها تختلف عن البرامج الأخرى التي تستضيف المشاهير في الفن أو الرياضة أو الإعلام، حيث هذه المرة سيكون الجمهور الضحية.

ومن جانبه يخدع سعد الصغير الجمهور بالمقلب ويتنكر في 30 شخصية ما بين الهندي والصيني والياباني والأمريكي وغيرها ويقدم مقالب في الشارع.

رائد الكاميرا الخفية

ويعيدنا ذلك إلى برامج المقالب زمان والتي كان إبراهيم نصر رائد الكاميرا الخفية أيقونة لهذه النوعية من البرامج، حيث حقق نجاحا استثنائيًا واستطاع أن يخلق قاعدة جماهيرية كبيرة لبرامج المقالب رغم تعرضه في بعض الأحيان للانتقادات والهجوم.

وترك الفنان إبراهيم نصر طوال مشواره الفني إفيهات وشخصيات محفورة في ذاكرة الجماهير مثل شخصية زكية زكريا بجانب تنكره في برنامج المقالب “الكاميرا الخفية” الذي ظل لسنوات حيث كان يقدم المقلب في الجمهور في الشارع والمطاعم والمحلات وغيرها.

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مقلب إبراهيم نصر

ويأتي الاختلاف بين برنامج سعد الصغير ورامز جلال والراحل إبراهيم نصر، من خلال رد فعل الضيوف بعد معرفتهم لشخصية المُمثل الحقيقية، فكان رد الفعل يتنوع بين الصدمة والضحك ومنهم من يحتضونه ومنهم من يبكون وقليلا جدا إذا تعدى عليه أحد.

ولكن برامج المقالب الحالية يظهر بها الكثير من الإهانة والضرب من ضحايا البرنامج لـ مقدمه بجانب التكاليف حيث كانت الميزانية الخاصة بالبرامج زمان ضئيلة والتصوير يختلف عن التقنيات الحديثة حاليًا والتكلفة التي وصلت إلى الملايين حاليًا.